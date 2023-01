Montag: US-Flugverbotsliste auf offenem Server, Mangel stärkt Fachkräfte

Aus Langeweile habe sich die Schweizer Hackerin "Maia Arson Crimew" einen ungesicherten Server von CommuteAir angeschaut. Dort fand sie eine Flugverbotsliste des FBI von 2019, die potenziell gefährliche Personen aufführt. Derweil verändert sich der Arbeitsmarkt. Durch den Fachkräftemangel müssen Unternehmen um Mitarbeiter kämpfen. Die Macht der Angestellten gilt aber wohl nicht für alle. Die Macht der großen Suchmaschinen soll hingegen vom Open Web Index gemindert werden. Mit der von der EU geförderten Entwicklung des OWI wollen Forscher die Dominanz von Google & Co. brechen und das menschliche Wissen verbreitern – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 führt das "Terrorist Screening Center" des FBI zentrale Listen von Personen, die als Sicherheitsrisiko oder Terrorverdächtige eingeschätzt werden. Diese Personen müssen bei jedem Flug eine erweiterte Sicherheitskontrolle erdulden oder dürfen das Flugzeug gar nicht erst betreten. Eine solche geheime Liste ist nun der Schweizer Hackerin "Maia Arson Crimew" in die Hände gefallen. Sie fand auf einem ungesicherten Testserver der US-Fluggesellschaft CommuteAir eine 80 MByte große Datei mit rund 1,5 Millionen Namen: Hackerin findet "No Fly List" der US-Regierung auf Testserver einer Fluglinie.

Sie probieren es drei Monate aus, vielleicht ein halbes Jahr. Und wenn der neue Job dann nicht passt, kündigen sie eben wieder. In vielen Branchen sei es längst nicht mehr der Arbeitgeber, der seinen Angestellten eine Probezeit gebe, berichtet ein US-Arbeitsmarktdienstleister. Es sei andersherum: Probezeit für den neuen Job [-–] für den Chef. Die hohe Kündigungsbereitschaft und der sich verschärfende Fachkräftemangel zwingen Arbeitgeber zum Umdenken. Doch was bedeutet das konkret für Unternehmen? Und gilt diese neue Macht der Angestellten für alle? Fachkräfte gesucht – Die neue Macht der Arbeitnehmer?

Mit einem Marktanteil von über 90 Prozent liegt Google in Europa regelmäßig auf Platz 1 der meistgenutzten Suchmaschinen. Google erschließt als Pforte für einen Großteil der Europäer und der Bürger weltweit nicht nur Informationen, sondern bestimmt für sie auch die Sicht auf das Internet und darin abgebildete Dinge mit. Von Politikern gelobt wird deshalb das europäische Projekt Open Web Search, in dem Wissenschaftler seit September für drei Jahre am Kern eines europäischen Open Web Index (OWI) arbeiten und damit die Grundlage für eine neue europäische Websuche legen wollen: Offener Web-Index soll Europa bei der Suche unabhängig machen.

Das Ende von StreamOn der Deutschen Telekom und des Vodafone Passes aufgrund des Zero Rating-Verbots der Bundesnetzagentur nähert sich. Die Telekom hat ihre Kunden in der vergangenen Woche über die Folgen ab dem 1. April 2023 per E-Mail und im Internet informiert und Vodafone entsprechende FAQ veröffentlicht. Während die Telekom lediglich eine einmalige 90-tägige Flatrate anbietet, können Vodafone-Kunden mit einer dauerhaften Datenvolumen-Erhöhung rechnen als Ersatz für das bisherige Streaming ohne Einfluss auf das gebuchte Datenvolumen, das sogenannte Zero-Rating: Wie es ab April für StreamOn- und Vodafone Pass-Kunden weitergeht.

Die SPD macht Druck für einen schnellen Start des geplanten 49-Euro-Tickets im Nahverkehr. SPD-Fraktionsvize Detlef Müller sagte: "Das Deutschlandticket muss schnellstmöglich und ohne Umschweife kommen. Das Verkehrsministerium, die Länder und Verbünde müssen mit Hochdruck an der Umsetzung arbeiten, statt sich weiter in Detailfragen zu verkämpfen. Die Menschen erwarten eine günstige und einfache Lösung." Für die Einführungsphase wären Übergangsregelungen sinnvoll. Wann genau das bundesweit gültige 49-Euro-Ticket ("Deutschlandticket") kommt, ist weiter offen: SPD fordert rascheren Start des "Deutschlandtickets".

