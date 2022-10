Montag: US-Sanktionen gegen Chinas Halbleiterbranche, 300-Millionen-Hack des CCC

Die USA isolieren China von der restlichen Halbleiterwelt, was die moderne Chipfertigung angeht, denn die letzten Sanktionen wirken weltweit. Der kurzfristige Schaden ist enorm. Chinas Halbleiterbranche könnte mehr als nur stark beeinträchtigt werden. Finanzielle Auswirkungen hat auch der teure Austausch der Telematik-Konnektoren in Arztpraxen. Doch ein CCC-Hack für eine Verlängerung der Laufzeiten könnte Millionen Euro einsparen. Zeit sparen sollen hingegen die Features im neuen Outlook, doch statt den Komfort für Nutzer zu erhöhen, sorgen diese für noch mehr unnötigen Stress bei der Mailarbeit, sagt unser Kommentar – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Das US-Handelsministerium hat die bislang härtesten Sanktionen gegen die chinesische Halbleiterindustrie verhängt. Sie verhindern weitgehend die Zusammenarbeit von US- und US-nahen Firmen mit chinesischen Herstellern und führen zu einer Abwanderung vieler Ingenieure. Was 2020 mit Huawei passierte, könnte gerade der kompletten chinesischen Halbleiterbranche blühen. Denn durch die weltweite Vernetzung der Halbleiterindustrie halten sich auch Firmen aus den Niederlanden und Taiwan an die Einschränkungen: Neue US-Sanktionen haben das Potenzial, Chinas Halbleiterbranche abzuschlachten.

Einem Team vom Chaos Computer Club (CCC) ist es gelungen, die Sicherheitsvorkehrungen der Konnektoren der Hersteller Secunet und CGM zu umgehen und eine Software-Alternative zum teuren Hardware-Tausch zu implementieren. Bei den Konnektoren handelt es sich um spezielle Hardware-Router, über die Arztpraxen mit der Telematikinfrastuktur (TI) verbunden sind und Gesundheitsdaten mit den Krankenkassen austauschen. Weil Sicherheitszertifikate der Konnektoren auslaufen, soll die gesamte Hardware ausgetauscht werden. Doch der 300-Millionen-Hack des CCC verlängert die Laufzeit der TI-Konnektoren per Software.

Lesen Sie auch Appell an Karl Lauterbach: Teuren Konnektortausch im Gesundheitswesen verhindern c't Magazin

Der CCC-Hack belegt, was c’t seit Monaten schreibt: Der Austausch von 130.000 Hardware-Konnektoren, den die gesetzlichen Krankenkassen mit mindestens 300 Millionen Euro finanzieren sollen, ist technisch unnötig. Dies müssen die für die Telematikinfrastruktur zuständige Gematik sowie die drei Hersteller ebenfalls gewusst haben. Trotzdem entschieden sich die Gesellschafter der Gematik für den Austausch. Wenn Interessen von Firmen schwerer wiegen als die der Patienten, fährt die Gematik die Digitalisierung vor die Wand, sagt unser Kommentar zum CCC-Hack der TI-Konnektoren: Zerschlagt das Oligopol!

Soziale Netze wollen die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer möglichst komplett an sich reißen. Nun ist selbst die altehrwürdige und vergeblich totgesagte E-Mail auf dem Weg zum Produktivitätskiller. Hauptschuldiger ist Outlook, für viele Büroangestellte gleichbedeutend mit elektronischer Kommunikation. Denn das soll jetzt ganz neue Wege gehen. Doch statt den Komfort für Nutzer zu erhöhen, sorgen die Features im neuen Outlook nur für noch mehr unnötigen Stress bei der Mailarbeit, sagt unser Kommentar: Lassen Sie Ihre Arbeitsmails doch einfach mal auf "ungelesen".

Lesen Sie auch Das neue Outlook kommt: Microsoft gibt den E-Mail-Client für alle Tester frei iX Magazin

Vor 170 Jahren wurde das letzte Teilstück der Preußischen Optischen Telegraphenlinie zwischen Köln und Koblenz eingestellt. Sie war nur 16 Jahre lang in Betrieb, bis sie von der elektromagnetischen Telegrafie abgelöst wurde. Die vom Militärischen Nachrichtenkorps betriebene Linie für die "Übermachung" von Nachrichten übertrug militärische Befehle und Nachrichten von Volksaufständen. Dazu gehörte eine Depesche aus Berlin nach Köln, die die Polizei anweist, alle Briefsendungen abzufangen, die an die Adressen von (Mathilde) Anneke, (Andreas) Gottschalk, Marx und Engels geschickt werden. Wenn man so will, ist dies eine frühe Form der Chatkontrolle mit Richtervorbehalt, erklärt Missing Link: Das Ende der Preußischen Optischen Telegraphenlinie.

Auch noch wichtig:

(fds)