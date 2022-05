Montag: Virgin Galactic verschiebt den Neustart, China verbannt ausländische PCs

Das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic muss eine weitere Verzögerung einräumen, Nach dem ersten erfolgreichen Testflug mit Passagieren wie Firmengründer Richard Branson verschieben sich die Touristenflüge in die Schwerelosigkeit aufgrund von Probleme mit der Lieferkette und Mitarbeitermangel weiter. Bei PC-Systemen herrscht dagegen eine große Auswahl, aber China will sich auf einheimische Produkte beschränken. Bei Behörden und Staatsbetrieben sollen ausländische PCs und Windows durch einheimische Marken ersetzt werden – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Virgin Galactic hat den Start seines Regelbetriebs erneut verschoben. Die ersten kommerziellen Kurzausflüge in die Schwerelosigkeit sollen im ersten Quartal 2023 statt noch dieses Jahr aufgenommen werden. Probleme mit der Lieferkette und Mitarbeitermangel verzögern den Beginn der ersten Passagierflüge mit Touristen. Immerhin sollen die Ticketpreise trotz steigende Inflation in nächster Zeit nicht erhöht werden: Virgin Galactic verschiebt kommerzielle, suborbitale Passagierflüge auf 2023.

Die chinesische Regierung hat eine massive Aktion angeordnet, um PCs aus ausländischer Fertigung in der öffentlichen Verwaltung sowie in Staatsbetrieben binnen zweier Jahre in heimische Produkte umzutauschen. Die Mitarbeiter seien aufgefordert worden, Rechner von US-Marken wie Hewlett Packard (HP) und Dell durch lokale Alternativen zu ersetzen, heißt es. Das soll bis zu 50 Millionen Rechner ausländischer Marken betreffen, die durch inländische Alternativen etwa von Lenovo ersetzt werden: China verbannt ausländische PCs und Windows aus Behörden und Staatsbetrieben.

Lateinamerika formiert sich allmählich in der Ukraine-Frage: Und es formiert sich sehr klar gegen die USA und den US-Stellvertreterkrieg in der Ukraine. Gegen die allzu einfache Lesart vom "russischen Angriff" und dem "Verteidigungskampf des freien Westens". In vorderster Reihe steht der brasilianische Präsidentschaftskandidat Luiz Inacio Lula da Silva. Der 76-Jährige war bereits von 2003 bis 2010 Präsident Brasiliens, jetzt setzt er Nadelstiche gegen Biden, den amerikanischen Krieg in der Ukraine und gegen das allzu schlichte Narrativ: "Selenskyj ist für den Krieg genauso verantwortlich. Er wollte den Krieg!"

Der Large Hadron Collider (LHC) ist gerade wieder angefahren worden. Die Protonenkollisionen am LHC sollten nach zahlreiche Upgrades eine leicht höhere Gesamtenergie erreichen, die Datenaufnahme schneller und die Detektoren empfindlicher sein. Vor allem die verbesserte Statistik der Daten soll helfen, die in der Teilchenphysik aufgetretenen "Anomalien" zu erklären, die als Hinweis auf eine neue Physik interpretiert werden. Missing Link betrachtet die verzweifelte Suche nach der neuen Physik.

Vor einem halben Jahr ging Windows 11 an den Start. Sein Ruf ist eher mies, das zeigt unter anderem eine jüngste c't-Umfrage. Es gilt als schick, aber nicht als praktisch. Dabei steht es für immer mehr PCs und Laptops als Upgrade bereit. Doch ist Windows 11 im Vergleich zu Windows 10 wirklich so ein Reinfall? Im c't uplink legen wir die Stärken und Schwächen der neuen Version im Vergleich zum Vorgänger offen. Wir schauen dabei nicht nur auf die Usability, sondern auch auf Performance und Sicherheit von 10 oder 11: Welches ist das bessere Windows?

Heute stellt die Landesdatenschutzbeauftragte für Brandenburg ihren Datenschutzbericht vor. Von der zur Kontaktnachverfolgung in der Corona-Krise genutzten Luca-App bis zur Verwendung illegaler Daten im Internet reichen die Themen. Außerdem habe sich die Behörde mit Cyberangriffen befasst, bei denen gestohlene Anmeldedaten für Massenanfragen verwendet worden sein sollen. Sie geht auch auf die verhängten Sanktionen und Bußgelder ein.

Alte Bahnstrecken wieder reaktivieren – das ist nicht neu und läuft bereits. Politiker verlangen mehr Tempo und haben einen Hauptschuldigen ausgemacht: Grüne in Bayern fordern rasche Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken.

Der Bau von LNG-Terminals in Deutschland soll jetzt rasch gehen. Der Vorstandsvorsitzende zweier belgischer Häfen sieht keine Zukunft für die Technik: Hafenchef bezweifelt Zukunft von Flüssigerdgas-Terminals.

War es das mit der vertraulichen Kommunikation? Die EU will einen Gesetzesvorschlag gegen Missbrauchsdarstellungen vorlegen. Bürgerrechtler sehen Probleme bei der Abwägung von Kinder- oder Datenschutz: Was tun im Kampf gegen Kinderpornografie?

Der Corona-Impfstoffhersteller Biontech stellt am heutigen Montag die Ergebnisse seines Geschäfts im ersten Quartal vor. Investoren und Öffentlichkeit sollen in einer Analystenkonferenz über neue Entwicklungen informiert werden.

