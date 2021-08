Montag: Weltraum-Flüge, Daten-Verkauf, DHL-Drohnen, Flug-Stop & Venus-Verkehr

Anlässlich der IT-Sicherheitskonferenz Black Hat USA 2021 haben Forscher die Ergebnisse einer Studie über den Verkauf persönlicher Daten an Spammer veröffentlicht. Dazu wurden 300 gefakte Identitäten bei 185 Organisationen registriert. Das Ergebnis überrascht – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Das Raumfahrtunternehmen Virgin Galactic hat den Vorverkauf seiner touristische Weltraumflüge wieder aufgenommen. Allerdings sollen diese erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres starten, da die Flugzeuge zunächst für den Regelbetrieb aufgewertet werden. Gleichzeitig wurden die Preise der verschobenen Weltraumflüge deutlich erhöht – auf fast das Doppelte als zuvor angekündigt.

Nicht mehr verschieben wollten Experten die Ergebnisse einer Studie, die Organisationen ob der Vertraulichkeit der ihnen anvertrauten Personendaten untersucht hat. Angesichts ständig neuer Spam-E-Mails und -Anrufe, die Internetnutzer erreichen, ein naheliegender Gedanke. Dazu gehörten 300 Fake-Identitäten. Mit jeder dieser Identitäten wurde eine Aktion bei einer von 185 Organisationen ausgeführt. Im Rahmen der Black Hat USA 2021 wurde verraten, wer die Daten an Spammer verkauft.

Die Deutsche Post DHL Group unterstützt dagegen den Verkauf realer Waren mit der Auslieferung, aber das Paketdrohnen-Entwicklungsprojekt "Paketkopter" ereilte das Aus. Das Projekt werde schon seit Längerem nicht mehr fortgeführt, erklärte DHL auf Anfrage. Auch ein Pilotprojekt zum Medikamentenversand in Tansania werde nicht fortgesetzt. Einst beflügelte die Paketzustellung durch die Luft die Fantasie von DHL, doch die Forschungsprojekte kamen nie aus ihrer Nische heraus. Jetzt hat DHL die Entwicklung der Zustelldrohne "Paketkopter" eingestellt.

Dabei hätten die "Paketkopter" eigentlich ein positiver Beitrag zum Klimawandel sein können, denn mittlerweile schließt die Bundesforschungsministerin ein Ende des innerdeutschen Flugverkehrs nicht aus, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Es bestehe die Verpflichtung, sich dem Klimawandel noch entschiedener entgegenzustellen, sagte sie vor Veröffentlichung des neuen Berichts des Weltklimarats. Dieser werde die letzten Zweifel daran ausräumen, dass der Mensch Hauptverursacher des Klimawandels ist. Deshalb hält Ministerin Karliczek das Ende der innerdeutschen Flüge für möglich, doch dafür müsste der Bahnverkehr besser werden.

Der Weltklimarat will am Montagvormittag neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur menschengemachten Klimaerwärmung vorlegen. Der Bericht soll klarer als je zuvor aufzeigen, wie genau sich der Treibhausgasausstoß auf den Temperaturanstieg auswirkt. 234 Expertinnen und Experten aus 66 Ländern haben alle Erkenntnisse zum Klimawandel aus Studien gesichtet und bewertet, die seit dem letzten Bericht 2013 erschienen sind. Sind die Klimawandelfolgen noch schlimmer als befürchtet?

Menschengemachter Klimawandel ist auf anderen Planeten unseres Sonnensystems kein Problem, aber was angesichts der Satellitendichte in der Erdumlauflaufbahn idyllisch anmutet, ist an der Venus fast schon hohes Verkehrsaufkommen. Binnen weniger Stunden werden am 9. und 10. August zwei ESA-Sonden an der Venus vorbeifliegen, um auf dem Weg zu ihren Missionszielen abzubremsen. Mit einem japanischen Venus-Orbiter sind dann gleich drei Forschungssonden am erdnächsten Planeten: Viel Verkehr an der Venus – ESA-Sonden passieren parallel den Nachbarplaneten.

Das mit seinem Corona-Impfstoff bekannt gewordene Mainzer Unternehmen Biontech wird an diesem Montag Zahlen für das zweite Quartal präsentieren. In den ersten drei Monaten des Jahres hatte die Firma einen Gewinn von 1,1 Milliarden Euro eingefahren – dreimal so viel wie im vierten Quartal 2020.

