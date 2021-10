Mothra lebt! Die Bilder der Woche (KW 40)

Makrofotos entstehen häufig aus der Normalsicht oder einer leichten Draufsicht heraus. Fotograf BernBA hat sich für sein Bild des Tages aber für eine leichte Untersicht entschieden. Der abgebildete Schmetterling wirkt dadurch imposant und mächtig statt zart und lieblich. Das helle Rosa der Blüten kontrastiert die dunklen Unterseiten der Flügel. So lenkt BerndBA den Blick auf die perfekt scharfen Strukturen des Schmetterlingskopfs, die man so nur sehr selten zu Gesicht bekommt und die schon so manchen Filmemacher inspiriert haben dürften. Galerie-Fotograf Wolfgang Klein fühlt sich angesichts dessen auch an alte Godzilla-Filme erinnert und kommentiert: "Mothra lebt!" Diesem Eindruck können wir uns nur anschließen.

