Motive vor und hinter der Haustür: Die Bilder der Woche (KW 29)

Zuhause ist es doch am schönsten. Das mag eine Floskel sein, doch (nicht nur) viele Fotografen können diesen Ausspruch sicher bestätigen. Denn in seiner vertrauten Umgebung kennt man das Licht sehr genau und weiß, wie es wann eine Landschaft modelliert. So hat Stefan Kierek sein Bild des Tages vom Montag während einer Abendrunde mit seinem Hund aufgenommen und die Abendstimmung am Niederrhein in den schönsten Goldtönen eingefangen. Wohltuend und warm, so beschreibt Kierek das Bild. Und so sollte ein Zuhause auch sein.

Burkhardt Schaaf dagegen musste das Haus für sein Foto "Spaß mit Nudeln 5" gar nicht erst verlassen. Mit Fotokarton und Nudeln hat er eine kreative Wasserlandschaft erschaffen, die mit ihren bunten Farben und dem gelungenen Formenspiel jede Menge Leichtigkeit und Witz versprüht. Alle Bilder des Tages finden Sie wie immer in unserer Bilderstrecke.

Mit dem Foto "Praiado Castelejo, Algarve" von Horst Widlewski (alias lewski) startet unsere Bilderwoche auf c't Fotografie online. Entstanden ist es, wie der Name es schon verrät, an der Algarve (Portugal). Mit diesem Bild wollte der Fotograf die Abendstimmung am Strand einfangen. Er schreibt uns dazu: "Zum Glück war gerade Ebbe, und die verbleibenden Pfützen und Lachen sorgten für spannende Reflexionen. Ich hätte gerne noch ein paar Wolken gehabt, aber das Licht war auch so perfekt." Fotografiert hat er mit einer Vollformatspiegelreflexkamera und einem Weitwinkelzoom.

(ssi)