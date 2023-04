Motorola Edge 40 Pro: Smartphone mit 165-Hertz-Display und Snapdragon 8 Gen 2

Mit einem Snapdragon 8 Gen 2, viel Speicher und einem 165-Watt-Display sortiert sich das Motorola Edge 40 Pro weit oben in der Smartphone-Liga ein. Der Preis bleibt jedoch etwas unter der Luxusklasse.

Das Edge 40 Pro von Motorola wird vom aktuellen Snapdragon 8 Gen 2 aus dem Haus Qualcomm angetrieben und hat entsprechend viel Power. 12 GByte RAM und 256 oder 512 GByte nicht erweiterbarer Speicher sind ebenfalls an Bord. Das Smartphone verpackt seine Komponenten in einem schlanken Glasgehäuse mit Metallrahmen. Die Glasflächen sind an allen Kanten leicht gebogen, das Display zieht sich an den Längsseiten etwas um den Rand.

Das Motorola Edge 40 Pro ist nach IP68 gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt. Der Hersteller ermuntert dazu, das Smartphone auch als Unterwasserkamera einzusetzen. Bedient wird die Knipse, die aus einer 50-Megapixel-Hauptkamera, einem 50-Megapixel-Ultraweitwinkel sowie einem Zweifach-Tele mit 12 Megapixeln besteht, dann nicht mehr über den Touchscreen, sondern mit Hilfe der Lautstärkewippe, die zum Auslöser wird. Im Trockenen reagiert das Edge 40 Pro unter anderem auf die bekannten Motorola-Gesten wie Drehen des Handgelenks zum Aktivieren oder Umschalten der Kamera sowie dem Hacken in der Luft, um die Taschenlampe einzuschalten.

Mit dem Motorola Edge 40 Pro kann man auch unter Wasser filmen (Bild: Motorola)

In dem 199 Gramm schweren Smartphone steckt ein fest verbauter Akku mit einer Kapazität von 4600 mAh, das passende Netzteil mit maximal 125 Watt Ladeleistung wird mitgeliefert. Drahtlos via Qi nimmt das Edge 40 Pro bis zu 15 Watt Ladestrom entgegen. Das 6,7 Zoll große OLED-Display mit einer Auflösung von 2400 x 1080 Pixel erreicht eine Bildwiederholrate von bis zu 165 Hertz. Über die Ready-For-App lässt sich das Edge 40 Pro mit Windows-PCs, Android-Tablets, Fernsehern und Monitoren koppeln, wahlweise per Kabel oder drahtlos.

Lesen Sie auch 50 Jahre Handy: Das erste Telefonat mit dem "Knochen"

Preis bleibt unter der Schmerzgrenze

Günstig ist das Edge 40 Pro zwar nicht, doch mit einem Preis von 899 Euro bleibt Handy-Pionier Motorola deutlich unter der Schmerzgrenze von tausend Euro, die viele High-End-Smartphones mittlerweile deutlich reißen. Ähnlich wie bei der Edge-30-Serie dürfte das Pro-Modell demnächst von weiteren Modellvarianten begleitet werden, die sich in Sachen Preis und Ausstattung weiter unten einsortieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(sht)