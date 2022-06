Murena One: /e/OS-Smartphone ohne Google-Dienste

Entwickler Gaël Duval baut ein Handy ohne Google: Das Murena One läuft mit dem ebenfalls von Duval entwickelten Android-Derivat /e/OS, das komplett ohne die Google-Dienste auskommt, die in Android üblicherweise so allgegenwärtig sind.

Mithilfe von Android-Forks wie /e/OS können Nutzerinnen und Nutzer ihre Smartphones nachträglich Google-frei gestalten, das Murena One hat diese Eigenschaft ab Werk. Es läuft mit /e/OS und bietet einen App-Store namens "App Lounge", in dem auf Wunsch sogar Google-Dienste geladen werden können. Dafür setzt das Murena One laut The Verge auf MicroG, eine Alternative zu den Google Play Services. Die Ersatzdienste kommunizieren teilweise mit Google-Schnittstellen, teilweise ersetzen sie die Google-Schnittstellen. /e/OS ist ein auf Android 10 basierender Fork des CyanogenMod.

Budget-Handy ohne Google

Duval hat bereits Smartphones unabhängiger Hersteller mit vorinstallertem /e/OS verkauft, das Murena One ist das erste Handy aus Eigenfertigung. Es kostet 350 Euro und wird ab Juni verschickt. Derzeit ist das Handy im Online-Store aber bereits ausverkauft, Informationen zu Nachschublieferungen werden nicht angezeigt.

Die Hardware des Murena One entspricht der Einsteigerklasse: Es hat knappe 4 GByte RAM und wird von einem vier Jahre alten Mediatek Helio P60 angetrieben, der 5G nicht unterstützt. Das IPS-Display ist 6,5 Zoll groß und hat eine Auflösung von 1080 x 2242 Pixeln, seine maximale Bildwiederholrate liegt bei 60 Hertz.

An der Rückseite des Murena One sitzt eine Triple-Kamera mit 48, 8 und 5 Megapixeln, die Selfie-Cam hat eine Auflösung von 25 Megapixeln. Das Handy unterstützt Bluetooth 4.2 sowie NFC und hat eine Klinkenbuchse. Der interne Speicherplatz von 128 GByte kann per MicroSD-Karte erweitert werden. Der Akku hat eine Nennkapazität von 4500 mAh.

