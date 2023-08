Music Unlimited: Prime-Kunden müssen künftig mehr zahlen

Amazon erhöht die Preise seines Musikabonnements Music Unlimited jetzt auch für Prime-Kunden. Entsprechende Medienberichte aus den USA hat das Unternehmen bestätigt. Auch in Deutschland sind die Preise angestiegen, wie der Blick in Amazons Abo-Struktur zeigt. Für Bestandskunden gelten die Preise ab dem 19. September, teilte Amazon heise online mit. Neukunden zahlen ab dem 15. August die erhöhten Preise.

Als Prime-Kunde zahlt man nun 10 statt wie bisher 9 Euro monatlich für das Abonnement von Music Unlimited. Im Jahresabo steigen die Kosten von 90 auf 100 Euro. Der Preis des Familienabos steigt von 17 auf 18 Euro. Preise für Kunden ohne Prime-Abo hatte Amazon bereits im Januar angezogen. Sie zahlen seit Jahresbeginn monatlich 11 statt wie bisher 10 Euro.

Die neuen Preise hat Amazon bisher nicht angekündigt. Sie tauchen aber bereits in der Abo-Übersicht auf. (Bild: heise online)

Höhere Lizenzierungskosten

Der Studententarif verteuerte sich derweil von 5 auf 6 Euro pro Monat. Diese Preiserhöhungen gelten seit Februar. Sie seien notwendig, um den Dienst weiter in gewohnter Qualität anbieten zu können, schreibt Amazon in seiner Mail an betroffene Kunden. Die Kosten für den Dienst seien in den vergangenen drei Jahren signifikant gestiegen. So seien etwa die Lizenzierungskosten für Prime-Music-Inhalte um 10,6 Prozent pro Kunde gewachsen.

Auch die Ausgaben für Personal und technische Infrastruktur seien mittlerweile höher – nämlich um exakt 41,4 Prozent pro Kunde im Vergleich zu Januar 2019. Neben wirtschaftlichen Entwicklungen begründete Amazon diese Kostensteigerungen auch "mit wettbewerblichen und regulatorischen Anforderungen".

Auch das Prime-Abo selbst hat Amazon im Preis angehoben. Seit einem Jahr zahlen Prime-Mitglieder monatlich 9 statt 8 Euro, pro Jahr werden 90 statt 70 Euro fällig. Kunden von Prime können grundsätzlich Musik bei Prime Music hören, ohne überhaupt einen Aufpreis für ein Abo zu zahlen. Diese Musikwiedergabe ist allerdings stark eingeschränkt. Der Musikkatalog steht Prime-Kunden nur im Zufallswiedergabe-Modus zur Verfügung. Das Abo von Amazon Music Unlimited entfernt die Zufallswiedergabe-Pflicht und ermöglicht unmittelbaren Direktzugriff auf die Songs und Inhalte des Musikstreamingdienstes.

