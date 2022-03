Musik-Software Cubase 12 ohne Kopierschutz-Dongle

Der Software-Hersteller Steinberg hat Version 12 seiner Digital Audio Workstation (DAW) Cubase veröffentlicht. Mit Cubase 12 bekommt die unter Windows und macOS laufende Musikproduktions-Software von Steinberg ein neues Lizenzsystem, das den Kopierschutz softwareseitig löst (Einzelnutzerlizenz). Bislang war zur Nutzung der Software ein USB-eLicenser nötig, der 22 Euro kostete.

Cubase 12 lässt sich mit einer Lizenz auf bis zu drei Rechnern gleichzeitig installieren und nutzen. So können Musikerinnen und Musiker parallel auf ihrem Laptop, einem Studiorechner und einem weiteren PC arbeiten. Auf Apple-M1-Geräten laufen ältere VST2-Plug-ins allerdings nur noch über die Rosetta-Umsetzung, nicht nativ.

Künftig mit Dolby Atmos

Die zwölfte Version von Cubase bringt diverse Neuerungen mit sich, Steinberg listet sie in den Release Notes auf. Unter anderem sollen MIDI-Controller leichter ins Studio-Setup eingebunden werden können, die Software soll die Geräte automatisch erkennen und die Bedienelemente den jeweiligen Parametern zuweisen. Auch der FX Modulator für Soundeffekte ist neu. Künftig sei auch eine Unterstützung für Dolby Atmos geplant, so Steinberg in seiner Ankündigung zu Cubase 12.

Wer seit dem 9. November 2021 ein Update oder Upgrade der Software aktiviert hat, bekommt unter Umständen die entsprechende Cubase 12 Version kostenlos. Ansonsten kostet Cubase 12 in der Elements-Version 100 Euro, die Artist-Version kostet 329 Euro und die Pro-Version 579 Euro. Besitzer älterer Versionen können günstigere Upgrades erstehen. Im April soll eine kostenlose 30-Tage-Testversion von Cubase 12 folgen.

