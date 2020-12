Musikrechte: Universal kauft Bob Dylans Gesamtwerk

Der Musiker und Nobelpreisträger Bob Dylan hat die Rechte seiner Songs an Universal Music Publishing (UMP) verkauft. Der Musikverlag erwirbt damit die Rechte an über 600 Titeln, die Dylan im Laufe von rund 60 Jahren komponiert hat, darunter zahlreiche Klassiker wie "Blowin' In The Wind", "Like A Rolling Stone" und "Knockin' On Heaven's Door".

Geschätzt 300 Millionen Dollar

UMP macht keine Angaben dazu, wie viel Geld das Unternehmen für diese in Streaming-Zeiten besonders attraktiven Rechte bezahlt. Laut einem Bericht der New York Times wird das Paket auf über 300 Millionen US-Dollar (rund 250 Millionen Euro) geschätzt. Der 79-jährige Folk-Rock-Pionier Dylan zählte bisher zu den wenigen Künstlern, die den Großteil der Rechte an ihrem Werk selbst kontrollieren.

Das Paket umfasst die Rechte an der Komposition und dem Text, für die bei Aufführungen, Vervielfältigungen oder sonstigen Veröffentlichungen bezahlt werden müssen. Im Streaming-Zeitalter sind diese Rechte ein wertvolles Gut, weil Streaming rechtlich als Aufführung und Vervielfältigung gilt. Die Streamingdienste dominieren den Musikmarkt und sorgen für den Großteil der Einnahmen. Die Rechteinhaber erhalten darüber hinaus Geld für die Verwendung der Kompositionen in Filmen oder Werbespots.

Verlage kassieren mit

Während Streaming-Dienste wie Spotify auf dem US-Markt einen Großteil ihrer Einnahmen an die Produzenten der jeweiligen Aufnahme ausschütten – in der Regel das Label –, gehen rund 12 Prozent an die Inhaber der Aufführungs- und Vervielfältigungsrechte. Auch in Deutschland müssen diese Rechte von den Musikverlagen lizenziert werden, die Konditionen sind aber international uneinheitlich.

Dylan, der sich selbst nicht zu dem Verkauf äußern wollte, sei schon seit Jahren in Gesprächen mit UMP-Chefin Jody Gerson gewesen, berichtet die Financial Times. Der 79-Jährige ist der einzige Musiker, der einen Literatur-Nobelpreis erhalten hat. 2016 ehrte ihn das Nobelpreiskomitee der Schwedischen Akademie "für seine poetischen Neuschöpfungen in der großen amerikanischen Song-Tradition".

(vbr)