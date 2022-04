Musikstreaming: Spotify-App bekommt Live-Audio-Funktionen

Spotify integriert Live-Audio-Funktionen in seine App: Funktionen der bislang separaten Anwendung Greenroom sollen auch in der Hauptanwendung des Streaming-Dienstes zur Verfügung stehen, teilte das schwedische Unternehmen in der Nacht zum Mittwoch mit.

Vorerst werden nur ausgewählte Spotify-Partner die Möglichkeit haben, Live-Programme in der Spotify-Anwendung zu senden. Alle anderen können ihre Live-Inhalte weiterhin in der Greenroom-App anbieten, die Spotify zusätzlich zur Haupt-App weiter betreiben möchte. Nur der Name ändert sich: Aus Spotify Greenroom wird Spotify Live.

Die App Greenroom bietet Spotify seit dem vergangenen Jahr an, sie ist als Alternative zu Clubhouse, Twitter Spaces und den Live Audio Rooms von Facebook gedacht. Kreativschaffende, Podcaster und Musiker können damit live auf Sendung gehen und etwa Podcasts oder Musikauftritte mit digitalem Publikum veranstalten. Greenroom ist aus der App Locker Room gewachsen, einer Live-Plattform für Sport-Inhalte, deren Betreiber Betty Labs im vergangenen März von Spotify gekauft wurde.

7 Milliarden für Künstlerinnen und Künstler

In Deutschland feierte Spotify kürzlich sein zehnjähriges Jubiläum. Der Streaming-Dienst wird hierzulande seit dem 13. März 2012 angeboten. Bis September 2021 sollen Musikstücke in Deutschland über 450 Millionen Mal gestreamt worden sein, teilte Spotify mit.

Seit dem Launch von Spotify in Deutschland wurde der Song "Roller" von Apache 207 am häufigsten gestreamt. Auf Platz zwei landet "Dance Monkey" von Tones And I, auf Rang drei "Blinding Lights" von The Weeknd. Im vergangenen Jahr hat Spotify 7 Milliarden US-Dollar an die Inhaber von Musikrechten ausgezahlt. Dabei sollen 2021 erstmals über 1000 verschiedene Künstlerinnen und Künstler 1 Million US-Dollar oder mehr mit Spotify umgesetzt haben.

