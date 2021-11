Musikstreaming: Spotify kann jetzt Songtexte in Echtzeit anzeigen

Spotify wird um eine Funktion ergänzt, die Songtexte von Musikstücken in Echtzeit darstellen kann. Das Feature bietet der Musikstreaming-Dienst bereits seit dem vergangenen Jahr in Asien, Indien und Lateinamerika an, nun soll es weltweit verfügbar werden.

Das Update mit Lyrics-Unterstützung wird laut Spotify-Blogeintrag ab dem 18. November auf verschiedene Endgeräte verteilt. Unterstützt werden Mobil-Apps für Android und iOS sowie Desktop-Systeme und Fernseher mit Android TV, Fire TV oder Oberflächen von Samsung, Roku, LG und Sky. Mit der Playstation 4, der Playstation 5 und der Xbox One können auch mehrere Spielkonsolen die Songtexte in ihren Spotify-Apps anzeigen – die Xbox Series X/S fehlt auf der Liste allerdings.

Für die Anzeige von Songtexten arbeitet Spotify mit dem Anbieter Musixmatch zusammen. Wie beim bisherigen "Behind the Lyrics"-System, das Spotify bei ausgewählten Songs anzeigte, werden die Songtexte an den passenden Passagen angezeigt.

Wisch nach oben

In den Mobilapps kann man die Song-Lyrics laut Spotify aufrufen, indem man in der Wiedergabeansicht nach oben wischt. Bei einem Testgerät von heise online funktionierte dieses Feature noch nicht – es könnte mehrere Tage dauern, bis das Update auf allen Endgeräten ankommt. In der Desktop-Anwendung lassen sich die Songtexte über ein neu integriertes Mikrofon-Symbol aufrufen.

Das Lyrics-Feature soll allen Nutzerinnen und Nutzern von Spotify zur Verfügung stehen – unabhängig davon, ob sie ein Abonnement abgeschlossen haben oder gratis mit Werbeeinblendungen hören. Nach dem Update soll es außerdem möglich sein, bestimmte Lyrics in sozialen Kanälen zu teilen. Dafür baut Spotify einen "Share"-Button in seine Lyrics-Anzeige ein.

(dahe)