Musikstreaming: Spotify schnappt sich zwei weitere Podcast-Firmen

Spotify baut sein Portfolio an Podcast-Firmen weiter aus: Am Mittwoch kündigte der Musikstreamingdienst die Übernahme der Firmen Podsights und Chartable an, ohne finanzielle Hintergründe der Kaufverträge zu nennen. Beide Unternehmen sitzen in New York.

Podsights und Chartable stellen Werkzeuge für Publisher und Podcaster bereit, mit denen sich die Vermarktung von Podcasts verbessern lässt. Podsights stellt etwa Informationen darüber bereit, wie Nutzer mit gesendeten Werbespots umgehen, während Chartable unter anderem aufzeigen kann, woher Zuhörerinnen und Zuhörer auf einen Podcast gestoßen sind.

Die Werbeinformations-Tools von Podsights will Spotify auch außerhalb von Podcasts einsetzen, schreibt das Unternehmen in einem Blog-Eintrag. Mit der Podsights-Technik könne man auch Werbeeinblendungen in Musikstücken oder Videowerbung auswerten.

Spotify baut Podcasts aus

Spotify hat zuletzt aggressiv kleinere Unternehmen gekauft, gerade im Podcast-Markt: Im vergangenen Dezember hatte Spotify die Übernahme des Audio-Dienstleisters Whooshkaa bekanntgegeben. Die Technik des Unternehmens hilft dabei, Radiosendungen in Podcasts umzuwandeln, zu verwalten und zu vermarkten.

In einem Blog-Eintrag zur Übernahme betonte Spotify vor allem die Möglichkeit, mit der Software von Whooshkaa Radiosendungen als On-Demand-Inhalte anzubieten. Diese Technik soll in Spotifys eigene Podcast-Plattform Megaphone integriert werden – wiederum eine Übernahme. Megaphone hatte Spotify im November 2020 für 235 Millionen US-Dollar gekostet.

Gerade wegen seiner Podcast-Inhalte geriet Spotify zuletzt verstärkt unter Druck, nachdem der Musiker Neil Young aus Protest gegen Corona-Desinformation in Podcasts seine Musik von Spotify entfernen ließ. Als Reaktion markiert Spotify nun Podcasts, die sich mit der Coronapandemie beschäftigen, mit einem wissenschaftlichen Hinweis.

