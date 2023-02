Musk: Verfasser von Tweets können an Werbung mitverdienen

Elon Musk will zukünftig auch Werbung in den Antworten auf Tweets einblenden, statt nur in der Timeline. Für die Verfasser des Tweets könnte sich das finanziell lohnen, wie Bloomberg unter Bezug auf den Eigentümer berichtet, da Musk die Tweet-Ersteller an den Werbeeinnahmen beteiligen will.

Die Sache ist allerdings an eine Bedingung geknüpft: Der Twitter-Nutzer, der an Werbung in den Antworten auf seine Tweets mitverdienen will, benötigt ein aktives Twitter Blue-Abonnement. In den USA liegt der Preis für das Abo bei aktuell mindestens 8 Dollar – iOS-Nutzer, die das Abo über den App Store von Apple buchen, zahlen mehr.

Vorteile und Preise des Twitter Blue-Abos

Wie hoch die Beteiligung an den Werbeeinnahmen ausfallen könnte, teilte Musk dem Bericht zufolge bisher allerdings nicht mit. Er arbeite aber daran, dass das "Premium-Produkt" seines Unternehmens auf mehr Akzeptanz stoße, heißt es dort weiter. Zu den bisherigen Vorteilen von Twitter Blue zählen etwa das nachträgliche Korrigieren von Tweets, Teilen längerer Videos und die Priorisierung von Inhalten.

Seit wenigen Tagen ist Twitter Blue auch in Deutschland offiziell verfügbar. Der Jahresplan kostet 7 Euro und wird jährlich (84 Euro) abgerechnet – alternativ bietet das Unternehmen den Monatsplan für 8 Euro an. Einige der Funktionen, die mit dem Abo verbunden sind, folgen demnach erst "in Kürze" und sind nicht zum Start verfügbar.

(bme)