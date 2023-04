Western Digital: Zugriff auf lokale "My Cloud"-Daten trotz Dienstausfall möglich

Nach einem Cyber-Einbruch in der vergangenen Woche sind Western-Digital-Dienste wie "My Cloud" weiter nicht erreichbar. Das betraf bislang selbst lokal abgelegte Daten, auf die zunächst kein Zugriff mehr möglich war. Am Osterwochenende hat Western Digital nun erläutert, wie Nutzerinnen und Nutzer auf die auf den lokalen Geräten gespeicherten Daten wieder zugreifen können.

Auf der Status-Webseite schreibt Western Digital, dass während des Ausfalls der Online-Dienste der lokale Zugriff wiederherstellbar sei: "Während dieser Dienstunterbrechung können Sie mit der Funktion 'Local Access' (Lokaler Zugriff) auf Dateien zugreifen, die lokal auf Ihrem Gerät gespeichert sind". Die Funktion erlaube den direkten Zugriff auf die persönlichen Dateien von einem Mac- oder Windows-Computer aus, der sich im gleichen lokalen Netzwerk wie das Western-Digital-Gerät befinde.

Western Digital: "Local Access" aktivieren

Um den lokalen Zugriff zu aktivieren, sollen Betroffene ihren bevorzugten Webbrowser starten und auf das Dashboard des Western-Digital-Speichers zugreifen. Dort lasse sich die Funktion "Local network access" aktivieren und ein dafür nötiger Local-Access-Zugang anlegen. Der Hersteller stellt auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung auf Englisch bereit, wie dies anzustellen ist.

Bei Netzwerkspeichern mit My Cloud OS 5, namentlich die My Cloud PR- und EX-Baureihen, sei der lokale Zugriff bereits aktiviert und funktional.

Dienst-Status: Teilweise einsatzbereit

Western Digital hatte in der vergangenen Woche gemeldet, Opfer eines Cyber-Angriffs geworden zu sein. In der Folge hat das Unternehmen zur Sicherheit Systeme und Dienste offline genommen – zum Schutz der Daten und zur Untersuchung des Vorfalls.

Der Western Digital Service-Status zeigt nun für den lokalen Zugriff wieder "grün" – der lässt sich jetzt wiederherstellen. (Bild: Screenshot/dmk)

Betroffen waren unter anderem verschiedene Dienste der NAS-Geräte für Privatkunden: Für Geräte wie My Cloud und My Cloud Home (Duo) steht der Online-Zugang nicht zur Verfügung, auch die Apps für die Synchronisation von Geräten mit My Cloud OS5 sind seit Tagen down. Mit der jetzt vorgestellten Vorgehensweise können Betroffene immerhin wieder auf die lokal abgelegten Daten zugreifen.

(dmk)