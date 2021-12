"Mysteriöse Hütte": Chinesischer Mondrover soll markantes Objekt erkunden

Der chinesische Mondrover Jadehase 2 (Yutu 2, 玉兔二號) ist fast drei Jahre nach der Landung weiter aktiv und soll nun ein mysteriöses Objekt erkunden, das auf Fotos am Horizont entdeckt wurde. Ein mit der chinesischen Raumfahrtagentur verbundenes Onlineportal spricht von einer "mysteriösen Hütte", zitiert die South China Morning Post aus Hongkong. Tatsächlich ist auf dem beigefügten Foto ein auffälliges, offenbar kubisches Objekt auszumachen, das markant über den Horizont ragt. Es dürfte sich um einen Gesteinsbrocken handeln, der Überrest eines Einschlags ist. Der Rover soll das aber jetzt genauer untersuchen. Das markante Objekt ist demnach ungefähr 80 Meter von dem Rover entfernt.

Anspruchsvolle Mission bricht Rekorde

Yutu 2 war von der Sonde Chang'e 4 auf den Mond gebracht worden, beide waren Anfang 2019 als erste Sonden überhaupt auf der erdabgewandten Seite des Erdtrabanten gelandet. Seitdem erforscht der Rover das Gelände am Aitken-Krater in der Nähe des Südpols des Mondes. Die Mission galt als besonders anspruchsvoll, weil von der Erde aus keine direkte Kommunikation mit den Instrumenten möglich ist. Deshalb hatte China Monate vorher den Übertragungssatelliten Queqiao (Brücke der Elstern) in Position gebracht, um Signale aus dem Funkschatten senden zu können. Inzwischen hat der Jadehase 2 schon längst alle möglichen Rekorde gebrochen und ist bereits das mit Abstand am längsten auf dem Mond aktive Fahrzeug.

Angesichts der nun öffentlich gemachten Entdeckung zitiert die Zeitung aus Hongkong einen Verantwortlichen in China mit den Worten: "Das Ding ist wirklich interessant. Wir sollten es untersuchen." Das wird den Rover eine Weile beschäftigen. Der ist nur während des Mondtags aktiv, der dauert 14 Erdentage. Während der genauso langen Nacht wird er in einen Ruhemodus versetzt. Für die genaue Untersuchung des Objekts haben die Verantwortlichen in China Berichten zufolge erst einmal zwei Mondtage vorgesehen, aber ob das reicht, muss sich zeigen. Der Jadehase 2 kommt pro Erdentag etwa einen Meter voran.

(mho)