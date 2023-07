"Mysteriöses Objekt": Aufregung in Australien über angeschwemmte Raketenstufe

In Australien haben Experten über die Herkunft eines mysteriösen Objekts gerätselt, das nördlich von Perth an den Strand gespült worden war. Auf Reddit war währenddessen die Frage wohl bereits beantwortet. Bei dem etwa zweieinhalb Meter hohen Objekt dürfte es sich um die dritte Stufe einer indischen Rakete des Typs PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) handeln, hat es am Sonntag auf eine Frage im Subreddit r/whatisthisthing geheißen. Trotzdem twitterte Australiens Weltraumagentur noch am Montag, dass sie Erkundigungen einhole, es könne sich um den Überrest einer ausländischen Rakete handeln. In den vergangenen 30 Jahren sind Indien mehr als 50 Starts mit einer PSLV gelungen.

Bitte um Abstand

Gefunden wurde das Objekt laut dem Sydney Morning Herald schon am Samstag auf einem abgelegenen Strand in Westaustralien. Lokale Behörden hätten die Umgebung daraufhin abgesperrt und das Militär um Hilfe gebeten. Am Montag gab die lokale Polizei dann bekannt, dass das Objekt als gefährlich behandelt würde, bis seine Herkunft geklärt sei. Menschen sollten Abstand halten, die Ermittlungen würden anhalten, hieß es von der Western Australia Police Force. Man rate davon ab, voreilige Schlüsse zu ziehen, hieß es in dem Statement noch. Dabei war die Herkunft des Objekts zu diesem Zeitpunkt offenbar bereits geklärt.

Am Sonntag hatte jemand auf Reddit ein Foto des tankartigen Objekts eingestellt und um Hilfe bei der Identifizierung gebeten. Bereits zwei Stunden später war dort jene Antwort eingegangen, mit der die Frage dort als beantwortet bewertet wurde. Ein Vergleichsbild sollte dabei beweisen, dass es sich um einen Teil einer indischen PSLV handelt. Im Subreddit r/Space wurde dann diskutiert, wie lange die Stufe wohl im Meer getrieben sein muss. Damit läuft dort bereits der Versuch, den genauen Start zu ermitteln, von dem das Objekt stammt. Seit Montag geht die lokale Polizei laut dem Sydney Morning Herald davon aus, dass das Objekt ungefährlich sei. Noch werde es aber weiter bewacht. Der Premierminister von Western Australia will es demnach bald ausstellen lassen.

(mho)