NASA: 13 Zielgebiete für nächste bemannte Landung auf dem Mond identifiziert

Die NASA hat 13 mögliche Gebiete für die bemannte Rückkehr zum Mond vorgestellt. Die potenziellen Landeregionen liegen allesamt an dessen Südpol und haben verschiedene Gemeinsamkeiten, die sie besonders lohnenswert machen, erläutert die US-Weltraumagentur.

Als Nächstes sollen jetzt Einschätzungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren eingeholt werden, um die Auswahl einzugrenzen. Dabei werde auch die genauere Festlegung des Zeitraums helfen, in dem die bemannte Rückkehr auf den Mond stattfinden soll, weil der Auswirkungen unter anderem darauf hat, wie es auf der Oberfläche aussehen wird.

Krater, Berge und Grate

Bei den Regionen handelt es sich um eine an den Mondkratern Faustini, Shackleton, Malapert, Haworth und Amundsen, sowie jeweils zwei an den Kratern Nobile und de Gerlache. Hinzu kommen Kandidaten an den Erhebungen de Gerlache-Kocher und Leibnitz Beta, sowie zwei Verbindungsgrate. Alle liegen innerhalb von 6 Breitengraden um den Südpol des Mondes und bieten jeweils Zugang zu einem Gebiet, das permanent im Schatten liegt.

Anflug auf die 13 möglichen Landeorte (Quelle: NASA)

Mehrere der vorgeschlagenen Gebiete gehörten zu den ältesten der Mondoberfläche, ergänzt die NASA. Zusammen mit den Schattengebieten, würden sie deswegen die Möglichkeit bieten, etwas über die Geschichte des Mondes zu lernen. Außerdem umfassen alle aber auch Areale, in denen während der auf sechseinhalb Tage angelegten Mission kontinuierlich die Sonne scheint. Das sei essenziell für die Durchführung.

Geplanter Missionsablauf für Artemis-3 (Bild: NASA)

Artemis-3 sollte eigentlich die dritte Mission des Artemis-Programms der NASA werden, bei dem es nicht nur darum geht, zum Mond zurückzukehren, sondern in dessen Rahmen eine dauerhafte Präsenz geplant ist. Inzwischen wurde nach dem in wenigen Tagen anstehenden ersten Flug noch ein weiterer unbemannter Test angesetzt. Danach soll die erste Crew auf Artemis-2 um den Mond kreisen, bei Artemis-3 steht dann die erste Landung an.

Das plant die NASA eigentlich für 2025. Selbst wenn jetzt alles klappt, dürfte es aber frühestens 2026 so weit sein. Zuerst soll Ende August bei Artemis-1 unter Beweis gestellt werden, dass die Trägerrakete und die Raumkapsel einsatzbereit sind. Die Riesenrakete SLS steht bereits auf der Startrampe.

(mho)