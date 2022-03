NASA-Mission Artemis-1: Den eigenen Namen mit um den Mond schicken

Wer will, kann sich von der NASA einen Boarding-Pass für die anstehende – unbemannte – Mission zum Mond ausstellen lassen und seinen Namen mit zum Erdtrabanten schicken. Das Angebot der NASA wurde nun freigeschaltet, passenderweise kommt das Ticket für den Flug aber ohne Datum, denn noch immer ist nicht klar, wann der Flug starten soll. Zuletzt hatte es von der US-Weltraumagentur geheißen, dass die Artemis-1 getaufte Mission frühestens im Mai stattfinden könnte. Zuletzt hatte sich der Start immer weiter verzögert, Verspätungen sind aber sowieso nichts Neues für das ambitionierte Artemis-Programm.

Der Jungfernflug der Riesenrakete SLS

Wer will, kann auf einer eigenen Internetseite der NASA jetzt seinen Namen angeben, der dann auf einem USB-Stick abgespeichert werden soll, der mit um den Mond geschickt werden soll. Außerdem wird auf der Seite auch der Boarding-Pass mit einigen Informationen zum geplanten Flug ausgestellt. Gestartet werden soll die Raumkapsel Orion vom Kennedy Space Center in Florida mit der Riesenrakete SLS (Space Launch System). Nach mehreren Tagen soll die Kapsel dann den Mond erreichen und den Himmelskörper dann für mehrere Tage umkreisen. Insgesamt soll die Mission mindestens 26 und maximal 42 Tage dauern. In denen wird das Raumschiff fast 2,1 Millionen Kilometer zurücklegen, geht aus dem Boarding Pass noch hervor.

Eigentlich sollte die Riesenrakete SLS ihren Jungfernflug schon vor Jahren absolvieren, aber das Programm leidet unter großen Verspätungen und immensen Kostensteigerungen. Der Erstflug bei Artemis-1 soll das Artemis-Programm richtig einläuten, das in wenigen Jahren unter anderem "die erste Frau und die erste Person of Color" auf den Mond bringen soll. Bevor aber tatsächlich Menschen mit der SLS Richtung Mond starten, soll noch ein zweiter unbemannter Test durchgeführt werden. Auf Artemis-2 soll dann eine Crew an Bord einer Orion den Mond umkreisen und mit Artemis-3 soll die Menschheit auf den Mond zurückkehren. Am Zeitplan gibt es aber große Zweifel. Auch wie teuer das insgesamt wird, ist noch unklar. Letzten Zahlen zufolge kostet ein SLS-Start allein 4,1 Milliarden US-Dollar, insgesamt liegt das Programm bei Kosten von 93 Milliarden US-Dollar.

