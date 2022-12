NASA-Mission Artemis-1: Orion-Raumschiff wieder auf dem Rückweg zur Erde

Das unbemannte Raumschiff Orion hat den Mond verlassen und ist auf dem Rückweg zur Erde. Wie die NASA erläutert, ist die Schwerkraft der Erde seit Dienstag wieder die hauptsächliche Gravitationskraft, die auf die Raumkapsel wirkt. Zuvor hatte die Orion mit mehreren Triebwerkschüben die Umlaufbahn um den Mond verlassen, mit den Kameras an den Sonnenkollektoren sei dann die Außenhülle des Crew- und des Service-Moduls überprüft worden. Anhand der Bilder soll jetzt der Zustand der Raumkapsel ermittelt werden, eine weitere Inspektion ist für Freitag geplant. Am Sonntag soll das Raumschiff vor der Küste Kaliforniens in den Pazifik stürzen, die NASA plant dazu einen Livesendung.

Livestream zur Wasserung geplant

Nachdem die Orion-Kapsel am Montag noch einmal besonders nah am Mond vorbeigerast ist, hat sie sich inzwischen schon auf etwa 170.000 km von ihm entfernt. Zur Erde sind es aktuell rund 390.000 km. Gegenwärtig ist die Orion mit über 1000 km/h unterwegs. Das Raumschiff war vor genau drei Wochen gestartet, in der Umlaufbahn des Erdtrabanten war sie etwa anderthalb Wochen. Die Wasserung am kommenden Sonntag ist für 18:40 Uhr geplant, ab 17 Uhr wird es eine Liveübertragung auf NASA TV geben.

Mit der Mission Artemis-1 soll das gleichnamige ambitionierte Programm der NASA eingeleitet werden, das die Rückkehr der Menschheit auf den Mond zum Ziel hat. Die NASA will damit wichtige Technik testen, die auch bei den späteren bemannten Missionen zum Einsatz kommen wird. Bereits auf Artemis-2 sollen Menschen um den Mond kreisen, und nach einem unbemannten Test der Mondlandefähre soll die Crew von Artemis-3 sogar schon landen. Die bislang letzte bemannte Mondmission ist auf den Tag genau vor 50 Jahren begonnen worden, die damalige Crew hat kurz nach dem Start das weltberühmte Foto "The Blue Marble" aufgenommen.

(mho)