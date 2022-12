NASA-Mission Artemis-1: Vor Rückflug zur Erde noch einmal nah am Mond vorbei

Das NASA-Raumschiff Orion soll am Montagabend noch einmal ganz nah am Mond vorbeirasen, nachdem es mit zwei Korrekturmanövern die Rückkehr zur Erde vorbereitet hat. Die US-Weltraumagentur plant erneut eine Liveberichterstattung zu dem Vorbeiflug und dem stärksten Triebwerksschub der gesamten Mission. Beginnen soll die Übertragung um 15 Uhr MEZ, das Manöver ist für 17:43 Uhr angesetzt – eine Minute nach der größten Annäherung. Bei dem Vorbeiflug an dem Mond wird die Raumkapsel für 31 Minuten den Kontakt zur Erde verlieren. Dem Erdtrabanten wird sie sich zwischenzeitlich auf bis zu 127,5 km annähern.

Störung behoben

Mit zwei Manövern am Donnerstag und Sonntag hat die Orion-Kapsel den sogenannten entfernten rückläufigen Orbit um den Mond verlassen, erklärt die NASA. Am Sonntag ist auf dem unbemannten Raumschiff demnach ein Problem mit einer Stromversorgungseinheit aufgetreten, weswegen vier nachgeschaltete Strombegrenzer abgeschaltet wurden. Nachdem aber bestätigt worden sei, dass das System funktioniert, seien die Komponenten wieder aktiviert worden. Die Stromversorgung kritischer Systeme sei zu keiner Zeit unterbrochen gewesen und es habe auch keine negativen Konsequenzen für die Navigations- und Kommunikationssysteme gegeben. Weitere Analysen laufen, sonst gab es zuletzt wohl keine Probleme.

Die Orion war vor einer Woche in den Orbit um den Mond eingeschwenkt, die NASA testet weiter ausgiebig die Technik, mit der bald Menschen dorthin fliegen sollen. Am morgigen Dienstag soll das Raumschiff nun die gravitative Einflusssphäre des Mondes verlassen und zur Erde zurückkehren. Dort wird sie Ende der Woche ankommen, am Sonntag soll die Kapsel in den Pazifik stürzen. Mit einem letzten Probelauf haben die Angestellten der NASA und der US-Marine das Training für die Bergung der Kapsel jetzt auch abgeschlossen. Die Wasserung soll am Sonntag ebenfalls live übertragen werden.

Die Mondmission Artemis-1 war am 16. November gestartet worden, im dritten Anlauf hat die NASA damit das ambitionierte Programm eingeleitet, das die Rückkehr der Menschheit zum Mond zum Ziel hat. Diesmal geht es aber nicht mehr um bloße Besuche, sondern den Aufbau einer dauerhaften Präsenz auf dem Erdtrabanten. Bereits auf Artemis-2 sollen Menschen um den Mond kreisen, und nach einem unbemannten Test der Mondlandefähre soll die Crew von Artemis-3 sogar schon landen. Den aktuellen Stand der derzeit laufenden Mission Artemis-1 kann man auf einer eigens eingerichteten Website einsehen, je nach Verbindungsstatus gibt es sogar einen Livestream von der Raumkapsel.

(mho)