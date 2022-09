NASA-Mondmission Artemis-1: Der nächste Startversuch verzögert sich weiter

Die NASA hat den Test der ausgebesserten Abdichtung an der Riesenrakete SLS um vier Tage nach hinten verschoben und damit auch den nächsten Startversuch der Mondmission Artemis-1. Wie die US-Weltraumagentur jetzt mitteilte, soll der Test nun am Mittwoch, den 21. September, stattfinden, der Start könnte dann frühestens am 27. September folgen. Einen Ausweichtermin gibt es noch am 2. Oktober. All das gilt weiterhin unter der Voraussetzung, dass die NASA überhaupt die Erlaubnis dafür erhält, das Flugabbruchsystem der Riesenrakete länger als vorgesehen, einzusetzen. Außerdem soll schon am 3. Oktober die nächste Crew zur Internationalen Raumstation ISS geschickt werden.

Mehr Zeit für Vorbereitungen

Die nächste Verschiebung wird von der US-Weltraumagentur mit einer "sorgfältigen Abwägung mehrerer logistischer Aspekte" begründet. Zudem sei es von zusätzlichem Nutzen, wenn es für den Test der neuen Abdichtungen sowie später für den Start mehr Vorbereitungszeit gebe. Schließlich könne so sichergestellt werden, dass genügend Zeit und Ruhe für die Auffüllung der Vorräte an Treibstoff gebe. Die Reparaturen an dem Leck seien inzwischen abgeschlossen, man arbeite jetzt an den Vorbereitungen für den Test. Das erste Startfenster am 27. September ist demnach 70 Minuten offen, das zweite am 2. Oktober 109 Minuten.

Aktuell geht es um dritten Startversuch der riesigen Mondrakete, die ersten beiden waren aus unterschiedlichen Gründen abgebrochen worden. Zuerst war am 29. August eines der vier Raketentriebwerke laut Sensordaten nicht ausreichend heruntergekühlt worden. Es war aber wohl nur ein Sensor fehlerhaft. Beim zweiten Versuch am 3. September war dann das Leck entdeckt worden, aus dem der Wasserstoff ausgetreten ist. Deswegen war auch der zweite Startversuch Stunden vor dem Beginn des Startzeitraums abgebrochen worden. Eigentlich müsste die Rakete nun bald zurück ins Vehicle Assembly Building, das wichtige System für einen Abbruch des Starts im Notfall ist lediglich für 25 Tage zertifiziert. Die NASA ersucht dafür aber eine Verlängerung.

Mit Artemis-1 will die NASA ihr Mondprogramm Artemis beginnen, die noch nie gestartete SLS soll dabei die Raumkapsel Orion zum Mond schießen. Diesen soll die Kapsel dann für mehrere Wochen umkreisen, bevor sie zur Erde zurückkehrt. Damit will die US-Weltraumagentur die Technik testen, mit der in wenigen Jahren wieder Menschen zum Mond gebracht werden sollen – diesmal aber nicht nur für kurze Besuche. Bereits auf Artemis-2 sollen Menschen um den Mond kreisen, und nach einem unbemannten Test der Mondlandefähre soll die Crew von Artemis-3 sogar schon landen. Das ist für Mitte des Jahrzehnts geplant. An dem Zeitplan gibt es allerdings große Zweifel und auch die Geschichte des ganzen Programms wird teilweise scharf kritisiert.

