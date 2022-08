NASA-Mondmission Artemis-1: Erster Startversuch der Riesenrakete SLS abgesagt

Die NASA hat den ersten Startversuch ihrer Riesenrakete SLS am Montag nach Problemen mit einem der Triebwerke abgesagt. Nachdem die Betankung der Triebwerke geklappt hatte, hat es die nötige Zieltemperatur nicht erreicht, hieß es von der US-Weltraumagentur. Daraufhin war erst der Countdown angehalten worden, bevor es schließlich zur Absage kam. Der Treibstoff soll vorerst in den Tanks verbleiben, es sollten so viele Daten gesammelt werden wie möglich. Ob ein zweiter Startversuch am Freitag unternommen werden soll, ist noch unklar.

Problem an einem von vier Triebwerken

Wie die US-Weltraumagentur weiter erklärt, geht es bei dem Problem um einen sogenannten Anzapftest an der Unterseite der Raketenhauptstufe. Die Verbindung zu einem der Triebwerke habe nicht auf die richtige Temperatur gebracht werden können. Nachdem der erste Startversuch nun abgesagt wurde, gibt es zwei weitere Startfenster. Das erste öffnet sich am Freitag (2. September ab 18:48 Uhr MESZ) und das dritte am Montag (5. September ab 23:12 Uhr MESZ). Welche Konsequenzen sich dafür aus den Triebwerksproblemen ergeben, ist noch unklar. Die NASA erklärt, dass es dem Team in dem zwei Stunden langen Zeitfenster nicht gelungen sei, das Problem zu beheben. Die Rakete sei aber weiterhin in "stabilem und sicherem Zustand".

Mit der Riesenrakete soll die Mission Artemis-1 gestartet werden, die unbemannte Raumkapsel Orion soll dabei zum Mond fliegen und den für mehrere Wochen umkreisen. Damit will die US-Weltraumagentur die Technik für ihr ambitioniertes Artemis-Programm testen, das die Rückkehr von Menschen auf den Mond zum Ziel hat – diesmal aber auf Dauer und nicht nur für kurze Besuche. Auf Artemis-1 soll ein weiterer unbemannter Start folgen. Auf Artemis-2 sollen dann Menschen um den Mond kreisen und die Crew von Artemis-3 soll dann schon landen. Das ist momentan für Mitte des Jahrzehnts geplant, an dem Zeitplan der NASA gibt es aber erhebliche Zweifel.

(mho)