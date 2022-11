NASA-Mondmission Artemis-1: Riesenrakete SLS wieder auf dem Weg zur Startrampe

Die NASA hat einmal mehr damit begonnen, die Riesenrakete SLS zur Startrampe zu transportieren. Kurz vor Mitternacht Ortszeit in Florida hat der riesige Transporter mit der Rakete die etwa 6 km lange Fahrt begonnen, teilte die US-Weltraumagentur mit. Nach dem Verlassen des Vehicle Assembly Buildings im Kennedy Space Center erfolgte planmäßig eine kurze Pause, inzwischen ist die Rakete wieder auf dem Weg.

Nächster Versuch steht an

Für die SLS ist es in diesem Jahr bereits die vierte Fahrt zur Startrampe, zweimal war sie für Tests dorthin gebracht worden, noch einmal für den geplanten Start, der mehrfach abgesagt werden musste. Am 14. November öffnet sich nun das nächste Zeitfenster für den geplanten Start Richtung Mond.

Die SLS (Space Launch System) soll die diesmal noch unbemannte Raumkapsel Orion zum Mond schießen. Die Mission trägt den Namen Artemis-1 und soll das gleichnamige ambitionierte Programm der NASA einleiten, mit dem die Menschheit auf den Mond zurückkehren soll. Bei der jetzt anstehenden Mission soll die Raumkapsel den Mond mehrere Wochen lang umkreisen und dann zur Erde zurückkehren.

Die NASA will damit wichtige Technik testen, die auch bei den späteren bemannten Missionen zum Einsatz kommen wird. Bereits auf Artemis-2 sollen Menschen um den Mond kreisen, und nach einem unbemannten Test der Mondlandefähre soll die Crew von Artemis-3 sogar schon landen.

Zwei Startversuche der Riesenrakete am 29. August und am 3. September hat die NASA abgebrochen. Als das Raketentriebwerk beim ersten Versuch mit etwas Treibstoff auf die Betriebstemperatur heruntergekühlt werden sollte, hatte das laut dem Temperatursensor nicht funktioniert. Offenbar gab es aber nur ein Problem mit dem Sensor. Beim zweiten Versuch waren die Verantwortlichen aber nicht einmal so weit gekommen.

Ende September hat dann zwar die testweise durchgeführte Probebetankung geklappt, aber bevor die NASA einen neuen Startversuch angehen konnte, musste die Rakete vor dem Hurrikan Ian in Sicherheit gebracht werden. Am 14. November ab 17:07 Uhr soll es jetzt klappen.

(mho)