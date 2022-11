NASA-Mondmission Artemis-1: Starttermin wegen Sturm erneut verschoben

Die NASA hat den geplanten ersten Start ihrer Riesenrakete SLS wegen eines heranziehenden Tropensturms erneut verschoben. Die unbemannte Mondmission Artemis-1 ist jetzt für Mittwoch, den 16. November geplant, zwei Tage später als vorgesehen. Für die Verschiebung verantwortlich ist der tropische Sturm Nicole, der aktuell auf die Ostküste Floridas trifft, das Kennedy Space Center liegt fats im Zentrum seiner Route. Die meisten Angestellten haben das Gelände inzwischen verlassen, lediglich ein kleines Team soll während des Durchzugs des Sturms vor Ort bleiben. Anders als vor dem Durchzug des Hurrikans Ian Ende September wurde die Riesenrakete diesmal auf der Startrampe belassen.

Nächster durchziehender Sturm

Wie die US-Weltraumagentur jetzt erläutert, kann die riesige Rakete Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 km/h aushalten. Jüngsten Prognosen zufolge würden die diesmal nicht erreicht, für heftige Regenfälle sei die Rakete ausgelegt. Vorab seien die Systeme der Raumkapsel Orion, der Raketenstufen und der Triebwerke heruntergefahren worden. Außerdem seien Schutzhüllen angebracht worden. Danach hätten sich die Angestellten in Sicherheit gebracht, sobald es das Wetter erlaubt, sollen sie zurückkommen und die Technik inspizieren. Wenn alles in Ordnung ist, soll die Rakete dann ab 7:04 Uhr MEZ am 16. November starten. Die Mondmission würde dann bis zum 11. Dezember dauern.

Mit der Mission Artemis-1 soll das gleichnamige ambitionierte Programm der NASA eingeleitet werden, das die Rückkehr der Menschheit auf den Mond zum Ziel hat. Dafür soll jetzt erst einmal die unbemannte Orion-Raumkapsel den Mond mehrere Wochen lang umkreisen und dann zur Erde zurückkehren. Die NASA will damit wichtige Technik testen, die auch bei den späteren bemannten Missionen zum Einsatz kommen wird. Bereits auf Artemis-2 sollen Menschen um den Mond kreisen, und nach einem unbemannten Test der Mondlandefähre soll die Crew von Artemis-3 sogar schon landen.

Die neuerliche Verzögerung beim Start von Artemis-1 reiht sich ein in die an Verspätungen nicht mehr arme Geschichte des Projekts. Schon vier Mal wurde die Rakete in diesem Jahr zur Startrampe gefahren. Zwei Startversuche am 29. August und am 3. September hat die NASA abgebrochen. Als das Raketentriebwerk beim ersten Versuch mit etwas Treibstoff auf die Betriebstemperatur heruntergekühlt werden sollte, hatte das laut dem Temperatursensor nicht funktioniert. Offenbar gab es aber nur ein Problem mit dem Sensor. Beim zweiten Versuch waren die Verantwortlichen aber nicht einmal so weit gekommen. Schließlich wurde die SLS (Space Launch System) wegen Hurrikan Ian zurück in den Hangar gefahren und erst vor wenigen Tagen zurückgeholt.

(mho)