NASA-Mondmission Artemis-1: Zweiter Startversuch der Riesenrakete SLS abgesagt

Die NASA hat auch den zweiten Versuch abgesagt, die Riesenrakete SLS erstmals zu starten, um damit die Orion-Raumkapsel zum Mond zu schießen. Bei der Betankung mit flüssigem Wasserstoff war ein hartnäckiges Leck aufgetreten, alle versuchten Gegenmaßnahmen waren zuvor nicht gefruchtet. Wie es mit der Mission namens Artemis-1 nun weitergeht, hat die NASA noch nicht mitgeteilt.

Kein Erfolg beim Betanken mit flüssigem Wasserstoff

Der Startversuch wurde damit drei Stunden vor Beginn des Startfensters abgesagt. Wie die NASA erläutert, waren mehrere Versuche, das Leck durch das Abdichten der betroffenen Schnellkupplung zu schließen, gescheitert. Aktuell würden weitere Daten gesammelt. Beim Abbruch war der erste Tankvorgang für flüssigen Sauerstoff abgeschlossen, beim flüssigen Wasserstoff war man nur auf einen Füllstand von etwa 10 % gekommen.

Eigentlich hatte Artemis-1 bereits am Montag beginnen sollen, dann hatte es bei den Vorbereitungen aber ein Problem an einem der vier Raketentriebwerke gegeben. Als das mit etwas Treibstoff auf die Betriebstemperatur heruntergekühlt werden sollte, hatte das laut dem Temperatursensor nicht funktioniert. Inzwischen vermuten die Verantwortlichen aber, dass lediglich die übermittelten Werte nicht gestimmt haben. Am Samstag ist man jetzt nicht einmal bis zu diesem Punkt gekommen, das weckt zumindest Zweifel, dass ein dritter Versuch klappen wird. Bald läuft auch die Zeit ab, die für einen Start nach der Überprüfung des Flugabbruchsystems vor dem Weg auf die Startrampe bleibt.

Artemis-1 soll eigentlich das ambitionierte Artemis-Programm der NASA einleiten. Die Raumkapsel Orion soll dabei zum Mond geschossen werden und den dann für mehrere Wochen umkreisen. Damit will die US-Weltraumagentur die Technik testen, mit der schon in wenigen Jahren wieder Menschen zum Mond gebracht werden sollen – diesmal aber auf Dauer. Bereits auf Artemis-2 sollen dann Menschen um den Mond kreisen und nach einem unbemannten Test der Mondlandefähre soll die Crew von Artemis-3 dort dann schon landen. Das ist momentan für Mitte des Jahrzehnts geplant, an dem Zeitplan gibt es aber erhebliche Zweifel.

(mho)