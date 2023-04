NASA-Projekt ACERO will Drohnen zur Bekämpfung von Waldbränden einsetzen

In dem NASA-Projekt ACERO (Advanced Capabilities for Emergency Response Operations) sollen Drohnen und fortschrittliche Luftfahrttechnik eingesetzt werden, um die Bekämpfung von Waldbränden zu verbessern. Außerdem soll die Koordination bei Waldbränden zwischen Bodenteams, Feuerwehrleuten und verschiedenen Regierungsbehörden optimiert werden, schreibt die NASA in einer Mitteilung am Montag.

In den USA verbrennen jährlich rund 1,5 Millionen ha Wald und Grasland. Damit tragen die Brände mit dem emittierten CO₂ nicht nur zur Erwärmung der Atmosphäre bei, sondern die Bekämpfung solcher Brände ist darüber hinaus schwierig und mit hohen Kosten verbunden. Nach Angaben des U.S. Forest Service belaufen sich die dadurch entstehenden Kosten auf 2,9 Milliarden US-Dollar, etwa 2,65 Milliarden Euro, über einen Zeitraum von fünf Jahren, heißt es von der NASA.

Brandbekämpfung mit Drohnen

Ein großes Problem ist die Brandbekämpfung aus der Luft. Nur dann, wenn die Sichtverhältnisse gut sind, ist sie möglich. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Flugzeuge miteinander kollidieren. In der Dunkelheit und bei hoher Rauchentwicklung mussten die Löscheinsätze oft unterbrochen werden. Um ein kontinuierliches Löschen der Brände zu gewährleisten, sollen nun Drohnen zur Waldbrandbekämpfung eingesetzt werden, die sicher vom Boden aus gesteuert werden können. Das schließt den Einsatz bei kontrolliertem Abbrennen von Flächen mit ein. Neben der Sicherheit für Piloten würde so auch noch die Effektivität der Einsätze erhöht werden.

Möglich macht den Einsatz von Drohnen ein effektives Luftraummanagement, das die NASA entwickelt hat. Über das System können Flugzeugbesatzungen, Drohnenbetreiber und Bodenpersonal Informationen austauschen. Konflikte bei Flugzeugoperationen können so vermieden werden. Teil des Pakets ist auch eine Sicherheitssoftware für Flugzeuge, die das Risiko von Gefahren aus der Luft minimiert.

ACERO-Projekt

In dem ACERO-Projekt arbeiten viele verschiedene Gruppen zusammen, um ein funktionierendes Konzept für das Management von Waldbrandbekämpfungen zu erstellen. Dabei will die NASA auch mit der Industrie und Behörden zusammenarbeiten und die Ergebnisse in den kommenden Jahren in Feldvorführungen präsentieren.

In ACERO sind viele frühere Forschungsprojekte der NASA Aeronautics eingeflossen. Dazu gehören etwa das Scalable Traffic Management for Emergency Response Operations sowie Studien zum Unmanned Aircraft System Traffic Management. Die Arbeit von ACERO steht im Einklang mit den Bemühungen der USA, bis 2050 klimaneutral zu sein.

Außerdem beschäftigt sich ACERO mit der sicheren Integration von elektrisch betriebenen Lufttaxis (electric Vertical Take-Off and Landing aircraft – eVTOL) und Drohnen im öffentlichen Luftraum.

(olb)