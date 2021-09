NASA-Rover Perseverance: Erfolgreich erste Gesteinsprobe entnommen

Der NASA-Rover Perseverance hat die Entnahme der ersten Gesteinsprobe auf dem Mars erfolgreich abgeschlossen. Wie die US-Weltraumagentur mitteilte, hätten nun empfangene Daten den Erfolg abschließend bestätigt. Bis dahin war sie zwar davon ausgegangen, dass die Probenentnahme im zweiten Anlauf geklappt hatte, aber es gab noch geringe Restzweifel. Nun ist die Probe sicher in ihrem Behälter verschlossen. Zusammen mit späteren Gesteinsproben soll sie in wenigen Jahren von einer weiteren Sonde abgeholt und zur Erde gebracht werden. Dafür soll Perseverance zu seinem Landeort zurückkehren und sie dort ablegen. Es wären die ersten Proben, die von einem anderen Planeten zur Erde gebracht werden.

"Historischer Erfolg"

Perseverance hat laut NASA die Probe vergangenen Mittwoch mit einem speziellen Bohrer am Roboterarm entnommen. Kameras fotografierten danach den Behälter, um zu bestätigen, dass der – anders als beim gescheiterten ersten Versuch – nicht leer war. Die Fotos waren nicht eindeutig, weswegen weitere veranlasst wurden. Mit denen habe man dann bestätigen können, dass der Behälter tatsächlich eine Probe enthält. Am gestrigen Montag habe Perseverance die Probe dann in den hermetisch versiegelten Container mit der Seriennummer 266 gepackt und in seinem Inneren verstaut. Bei der NASA spricht man auch angesichts des komplizierten Mechanismus von einem "historischen Erfolg".

Perseverance ist seit dem 18. Februar auf dem Mars und der jüngste in der Reihe der NASA-Rover. Er gleicht seinem Vorgänger Curiosity in weiten Teilen, aber unter anderem die Landung war eine noch größere Herausforderung. Viele Wochen nach der Landung lag die Konzentration vor allem auf den Flügen des mitgeführten kleinen Helikopters Ingenuity, die sind aber inzwischen regelrecht Routine. Das kleine Gefährt begleitet den Rover auf seinem Weg und erkundet aus mehreren Metern Höhe die Umgebung. Beide sind aktuell auf dem Weg zu einem wohl ausgetrockneten Flussbett, um nach möglichen Spuren von ehemaligem Leben zu suchen.

(mho)