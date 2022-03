NASA-Rover Perseverance: Neuer Streckenrekord und die erste mehrtägige Etappe

Der NASA-Rover Perseverance kommt auf dem Mars immer schneller voran und hat jetzt sogar erstmals eine mehrtägige Etappe absolviert, die auf eine einzelne Anweisung zurückgeht. Damit könnten die Zeiten vorbei sein, in denen das Gefährt an Wochenenden oder Feiertagen warten muss, weil ihm nicht gesagt wird, wie es weitergeht, erklärt NASA-Ingenieurin Vandi Verma. Außerdem hat er an einem einzigen Marstag fast 320 Meter zurückgelegt, mehr als jeder andere Mars-Rover. Derweil hat der kleine Helikopter Ingenuity seinen inzwischen 20. Flug absolviert. Zusammen sind die beiden Maschinen jetzt wieder an der ursprünglichen Landestelle angekommen, die passieren sie jetzt auf ihrem weiteren Weg.

Je länger die Etappe, desto weniger präzise unterwegs

Wie Verma in einem Blogeintrag erläutert, hat Perseverance ein Navigationssystem an Bord, das den Rover selbstständig durchs Gelände dirigiert. Vor einer Etappe können Stellen markiert werden, die als Hindernisse gemieden werden sollen – unter anderem Sand. Wenn sich der Rover zu einem einprogrammierten Ziel auf den Weg mache, sorge seine Programmierung dafür, dass er mit jedem zurückgelegten Meter davon ausgeht, dass seine Positionsbestimmung unpräziser wird. Zonen, von denen er sich fernhalten soll, werden entsprechend vergrößert, wodurch der zu befahrende Korridor immer kleiner wird. Wenn der zu eng wird, hält der Rover an und wartet auf die genauen Positionsdaten, andernfalls kann er Rekordetappen zurücklegen, wie die von Mitte Februar.

Blick zurück auf die Spuren nach zwei von drei Etappen der ersten Mehrtagesfahrt. (Bild: NASA/JPL-Caltech)

Mehrtägige Etappen zu planen, sei entsprechend schwieriger, da man vorab nicht sagen könne, wo sich der Rover jeweils am Tagesende befindet. Trotzdem hat Perseverance kurz vor der Rekordetappe innerhalb von drei Tagen sogar mehr als 500 Meter zurückgelegt, ohne dass zwischendurch neue Anweisungen eingegangen sind. Beide Entwicklungen sorgen dafür, dass der Rover schneller unterwegs ist und unabhängiger vom Kontrollzentrum wird. Insgesamt ist Perseverance auf dem Mars über vier Kilometer gefahren und jetzt auf dem Weg zu einem Krater, den er umrunden soll. Auch Ingenuity ist bei seinen inzwischen 20 Flügen über vier Kilometer weit gekommen, zuletzt hat er am 25. Februar 391 Meter zurückgelegt.

Perseverance und Ingenuity waren vor mehr als einem Jahr auf dem Mars gelandet. Der kleine Hubschrauber sollte dort eigentlich nur unter Beweis stellen sollte, dass motorisierte Fluggeräte dort abheben können. Diese Demonstration hat er mit dem historischen ersten motorisierten Flug auf dem Mars geliefert und nach mehreren weiteren Flügen hatte die NASA entschieden, Ingenuity nicht – wie ursprünglich geplant – aufzugeben. Ingenuity begleitet inzwischen den Rover, dessen Mission wieder im Mittelpunkt steht. Perseverance sammelt derzeit Bodenproben, die er später so deponieren soll, dass sie von einer weiteren Sonde abgeholt und zur Erde gebracht werden können. Beide sind jetzt auf dem Weg zu einem mutmaßlich ausgetrockneten ehemaligen Flussbett, das sie genauer erforschen sollen.

Lesen Sie auch NASA-Helikopter Ingenuity: Schwieriger Flug über den Mars aus drei Perspektiven

(mho)