NASA-Rover Perseverance bereit für den Start zum Mars

Der Mars-Rover Perseverance der NASA ist für seinen Start am Donnerstag bereit. Das teilte NASA-Chef Jim Bridenstine am Montag mit, indem er erklärte, "ich möchte nur sagen, dass die Überprüfung der Startbereitschaft abgeschlossen ist und wir tatsächlich grünes Licht für den Start haben".

Die rund eine Tonne schwere Sonde soll dann am Donnerstag (13:50 Uhr MESZ) auf ihren Weg zum Roten Planeten geschickt werden und den beiden Sonden folgen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben. Wenn alles gut geht, fliegen dann so viele Sonden in einem Jahr zum Mars, wie zuletzt 2003.

Die technisch anspruchsvollste Mission

Perseverance (auf Deutsch etwa "Durchhaltevermögen") lehnt sich stark an seinen erfolgreichen Vorgänger Curiosity an und soll im Februar 2021 auf dem Mars landen. Es ist der bis dato anspruchsvollste Mars-Rover überhaupt – Perseverance hat rund 2,5 Milliarden US-Dollar (2,2 Milliarden Euro) gekostet. Das über acht Jahre lang entworfene und gebaute Gefährt hat sieben wissenschaftliche Instrumente an Bord, zwei Mikrofone, 23 Kameras und einen kleinen Hubschrauber. Damit soll er nach Spuren von Leben auf dem Mars fahnden und Klima sowie Geologie untersuchen. Damit sollen unter anderem auch bemannte Missionen vorbereitet werden.

Vor Perseverance waren in den vergangenen Tagen bereits zwei Sonden zum Mars gestartet, zuerst die allererste Mission einer arabischen Nation. الأمل (Al Amal, arabisch für Hoffnung) stammt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und wurde am 20. Juli (Ortszeit) von Japan aus mit einer Mitsubishi-Rakete auf die Reise geschickt. Am 23. Juli folge dann das chinesische Raumschiff Tianwen-1, das aus einem Orbiter, einem Landegerät und einem Gefährt von der Größe eines Golfplatzfahrzeugs besteht. Alle drei Missionen sollen Anfang 2021 bei dem Roten Planeten ankommen. Noch kann aber jede Menge schiefgehen, die Erforschung des Mars ist voll mit Fehlschlägen.

(mho)