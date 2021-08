NASA-Sonde Osiris-Rex: Bennu nun einer der zwei gefährlichsten Asteroiden

In mehr als 150 Jahren kommt der Asteroid Bennu der Erde am nächsten und wird ihr damit am gefährlichsten. Das ergibt sich aus den bislang genauesten Bahndaten.

Eine Mosaik von Bennu (Bild: NASA/Goddard/University of Arizona)