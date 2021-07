NASA-Studie: Überschwemmungen sollen an US-Küsten Mitte 2030 deutlich zunehmen

Eine Studie des NASA Sea Level Change Science Teams der University of Hawaii sieht eine zunehmende Gefahr, dass ab etwa Mitte 2030 die Gezeitenfluten an den US-Atlantik- und Golfküsten die Überschwemmungsschwellen in küstennahen Städten häufiger überschreiten lassen. Die Anzahl der Überschwemmungstage soll dann im Vergleich zu heute um den Faktor drei bis vier höher liegen. Nach Angaben der NASA berücksichtigt die Studie erstmalig alle bekannten ozeanischen und astronomischen Ursachen.

Küstennahe US-Städte kämpfen immer wieder mit Überschwemmungen. Wie die US-Wetter- und Ozeanografiebehörde National Oceanic an Atmospheric Administration (NOAA) meldete, seien 2019 mehr als 600 Gezeitenfluten aufgetreten. In Zukunft werde sich dies noch verstärken. Dazu würden zum einen Effekte des Klimawandels beitragen, wie das durch globale Erwärmung verursachte Abschmelzen des Polkappeneises, das den Meeresspiegel immer weiter ansteigen lässt.

Auswirkungen des Mondes

Ab 2030 käme laut Studie des Seal Level Change Science Teams zusätzlich ein astronomischer Effekt des Mondzyklus zum Tragen: das Pendeln oder auch Taumeln des Mondes (Libration) als Folge seiner Ellipsenbahn. Die Position des Mondes ändert sich in einem Zyklus von 18,6 Jahren relativ zur Erde und hat damit Auswirkungen auf die Gezeiten. In etwa der Hälfte des 18,6-Jahres-Zyklus des Mondes werden die täglichen Gezeiten unterdrückt. Das Hochwasser fällt dann niedriger als normal aus, das Niedrigwasser höher. Dem Anstieg des Meeresspiegels wird also entgegengewirkt. In der anderen Hälfte des Zyklus verstärkt sich der Effekt jedoch, schreibt das Wissenschafts-Team. Dann fällt die Flut höher, die Ebbe niedriger aus.

Das Sea Level Protection Tool zeigt die Entwicklung der Überschwemmmungstage in Honolulu. (Bild: NASA Sea Level Change)

Bereits jetzt befindet sich der Mond im gezeitenverstärkenden Teil seines Zyklus. Noch seien die Auswirkungen zusammen mit dem Klimawandel-bedingt angestiegenen Meeresspiegel noch nicht so stark, dass die Flut derart hoch ausfällt, dass die Überflutungsschwellen überstiegen werden. Der nächste gezeitenverstärkende Teil des Zyklus steht allerdings Mitte 2030 an. Dann wird auch der weltweite Anstieg der Meeresspiegel weiter fortgeschritten sein, die Fluten die Meeresküsten der USA, Hawaii und Guam stärker überschwemmen. Klimaphänomene wie El Niño könnten diesen Effekt verstärken. Nur die Küsten im äußersten Norden und Alaskas bleiben vermutlich für ein weiteres Jahrzehnt oder länger verschont. Grund dafür sei der Umstand, dass die Landflächen dort aufgrund langfristiger geologischer Prozesse ansteigen, heißt es von den Forscherinnen und Forschern.

Schutzmaßnahmen ergreifen

Die Wissenschaftler mahnen angesichts dieser möglichen Auswirkungen schon jetzt, sich darauf vorzubereiten und Maßnahmen zum Hochwasserschutz zu ergreifen. Um besser planen zu können, ist es wichtig, vorab zu wissen, ob Überflutungen in einem Monat gebündelt auftreten oder ob es mehr Überflutungen im zweiten Halbjahr als im ersten gibt, fasst Ben Hamlington, Leiter des NASA Sea Level Change Teams und Co-Autor der Studie die Notwendigkeit kontinuierlicher Beobachtungen zusammen. Ein bereits bestehendes Tool, dass die Entwicklung der Überflutungen aufzeigt, soll in der nächsten Zeit mit Erkenntnissen aus der Studie ergänzt werden.

(olb)