NASA-Update landet: Open-Source Missionskontrollsystem Open MCT 2.0.0 ist da

Mit Version 2.0.0 veröffentlicht die NASA ein Update des Open-Source-Frameworks Open Mission Control Technologies. Open MCT wird am Ames Research Center in Kalifornien entwickelt und von der Raumfahrtbehörde als Missionskontroll-Framework für die Visualisierung von Daten auf Desktop- und Mobilgeräten verwendet.

Die NASA nutzt Open MCT für die Analyse von Raumfahrtmissionen sowie für die Planung und Durchführung von experimentellen Rover-Systemen. Die Entwickler fassen die Neuerungen in 12 GitHub-Issues zusammen. Diese beinhalten ein Plugin, das es ermöglicht, Legacy-Versionen des Frameworks für die Verwendung als API von Angular auf das mittlerweile unterstützte node.js anzupassen. Weiterhin wurden auch kritische Fehler behoben: Neu erstellte Items, die sich den Namen mit einem bestehenden Objekt teilten, wurden in der Baum-Struktur nicht angezeigt. Außerdem verhinderte ein fehlerhafter CSS-Selektor die korrekte Abbildung von Plänen in der Timestrip-Anzeige.

Die weiteren Änderungen umfassen zwei Bugfixes und sieben Issues zu Wartung und Test von Open MCT. Die Entwickler behoben einen Anzeigefehler, bei dem ein Grid beim Schließen des Inspektors dennoch sichtbar blieb und eine Warnmeldung, die bei einer clientseitigen URL-Weiterleitung auftrat. Auf der Wartungsseite arbeitete das Projekt an vielen Baustellen: Der Event-Generator wurde aus der Angular-basierten Legacy-API für Node.js angepasst und neu implementiert. Hinzu kommt eine explizite Node-Unterstützung, da bisher nur bei den Versionen 10 bis 15 keine Installationsprobleme auftraten. Open MCT erzwingt nun schon während der Build-Zeit die richtige Version von Node.js, sodass eine Vielzahl von Engine-Fehlern vermieden werden kann.

Die Monitorauflösung lässt sich nun für funktionelle, visuelle und Performance-Tests konfigurieren. Außerdem wurde dependabot für die großflächige Automatisierung von Updates freigeschaltet. Weiterhin lösten die Entwickler einen Fehler, der nur beim Testen mit der Version 12.18.3 von Node zu einem Webpack-Compilation-Error führte. An letzter Stelle steht ein Stolperer, bei dem run cpm clean nicht wie beabsichtigt die dist und node_modules Ordner bereinigte. Es wurde nur mit ./dist ein relativer Pfad verwendet, während der absolute Pfad /path/node_modules die Module nicht auf persönlichen Geräten löschte.

Einfach zum eigenen Open MCT

Neben der Nutzung für Weltraummissionen bei der NASA ist Open MCT ein von der Allgemeinheit einsetzbares Open-Source-Framework. Die Entwickler sehen das Potenzial des Frameworks bei der Programmierung von Anwendungen zur Planung, Ausführung und Analyse in jedem System, das Messdaten erzeugt. Kernfunktionen von Open MCT vereinen die Anzeige von gestreamten oder vorhandenen Daten, Bildmaterial, Zeitleisten und Verfahren. Das Framework stellt einen offenen Erweiterungsmechanismus bereit, da die meisten Teile des zugrunde liegenden Codes in Form von Plugins geschrieben ist.

Um Open MCT in einer eigenen Entwicklungsumgebung zu benutzen, müssen nur Git und Node.js installiert sein und der Ordner per git clone https://github.com/nasa/openmct.git abgerufen werden. Über npm install und npm start wird das Framework anschließend ausgeführt. Mit diesen Befehlen wird der Open MCT Quellcode aus dem GitHub-Repository des NASA-Projekts geladen. Die Ausgabe des Build-Prozesses wird in einem dist-Ordner unter dem openmct-Quellverzeichnis abgelegt, der bei Bedarf an einen anderen Ort kopiert werden kann. Der Inhalt dieses Ordners enthält eine minimierte Javascript-Datei mit dem Namen openmct.js sowie die für die Benutzeroberfläche erforderlichen Elemente wie html, css und Bilder. Mehr Informationen zum Release findet sich hier.

(pst)