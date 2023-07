NASA kündigt Streaming-Dienst NASA+ an

Die US-Weltraumbehörde NASA überarbeitet seine digitalen Plattformen und will einen kostenfreien On-Demand-Streaming-Dienst NASA+ anbieten, der noch 2023 eingeführt werden soll. Das teilt die NASA am Donnerstag mit. Die NASA will so Informationen über die eigenen Aktivitäten und wissenschaftlichen Forschungen einem breiten Publikum besser näherbringen.

Den Anfang der Bemühungen der NASA, ihre Websites zu überarbeiten, macht nasa.gov. Eine frühe Beta-Version der neu aufgelegten Website zeigt, wie sich die NASA die künftige Wissensvermittlung vorstellt. Nutzerinnen und Nutzer sind dazu aufgerufen, Feedback zu der überarbeiteten Webpräsenz zu geben. Die NASA verspricht, Verbesserungsvorschläge berücksichtigen zu wollen.

"Unsere Vision ist es, die Menschheit durch ein einheitliches, erstklassiges NASA-Web-Erlebnis zu inspirieren", sagt Jeff Seaton, Chief Information Officer am Hauptsitz der NASA in Washington DC.

Das Promo-Video zeigt, was die Zuschauer auf NASA+ erwartet.

Die Website soll eine "Heimatbasis" für Informationen über die Missionen sowie die Forschungen der NASA, Klimadaten und Artemis-Updates sein. Neben nasa.gov soll auch science.nasa.gov ein umfangreiches Update erhalten. Zunächst soll die Beta-Website weiter ausgebaut werden. Eine Auswahl von Informationen beliebter NASA-Websites werde in die neue Präsenz integriert, um einen zentralen Zugang zu den wichtigsten NASA-Informationen zu erhalten.

Streaming-Dienst der NASA

Teil der Bemühungen ist der On-Demand-Streaming-Dienst NASA+, der noch 2023 eingeführt werden soll. Einen genauen Zeitpunkt dafür nennt die NASA allerdings nicht. Der Streaming-Dienst soll werbefrei und familienfreundlich sein. Inhalte sind Live-Berichterstattungen und Videos zu den Missionen der NASA. Zur Einführung des Dienstes will die NASA einige neue Serien zur Verfügung stellen, heißt es von der US-Weltraumbehörde. NASA+ werde über die ebenfalls überarbeitete NASA-App für Android und iOS verfügbar sein. Zusätzlich sei NASA+ dann über gängige Plattformen wie etwa Apple TV, Fire TV und im Internet über Desktop-Geräte abrufbar.

"Die Umgestaltung unserer digitalen Präsenz wird uns helfen, die Geschichten darüber zu erzählen, wie die NASA das Unbekannte in der Luft und im Weltraum erforscht, durch Entdeckungen inspiriert und zum Nutzen der Menschheit innovativ ist", sagt Marc Etkind aus der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der NASA.

Das Ziel der NASA ist es, durch die überarbeiteten Websites und dem Streaming-Dienst NASA+ eine stärkere Verbindung zu den Besuchern und Zuschauern aufzubauen, um ein besseres Verständnis für das Erdklima, die Erforschung von Exoplaneten und das Sonnensystem sowie den Einfluss der Sonne auf die Erde zu erzielen.

