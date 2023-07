NASA verliert vorübergehend Kontakt zu Voyager 2

Die Raumfahrtbehörde hat den Kontakt zur Raumsonde Voyager 2 verloren. Eine Reihe von geplanten Befehlen, die am 21. Juli zur Sonde übertragen wurden, habe unbeabsichtigterweise zu einer Fehlausrichtung geführt. Die Antenne zeige jetzt um 2 Grad an der Erde vorbei, weshalb die Sonde weder Daten übertragen noch Befehle empfangen könne.

Unbeabsichtigte Fehlausrichtung der Antenne

Was sich dramatisch für die Mission anhört, sollte allerdings nicht von Dauer sein: Die Sonde richte sich mehrmals pro Jahr selbst neu aus, damit ihre Antenne weiter auf die Erde zeigt. Die nächste Neuausrichtung geschehe am 15. Oktober und sollte die Kommunikation zwischen Voyager 2 und dem Deep-Space-Network der NASA wiederherstellen, schreibt die Raumfahrtbehörde in einem Missions-Update, das deshalb auch mit "Kommunikationspause" betitelt ist.

Auch die Schwestersonde Voyager 1 beruhigt auf Twitter X, dass sich Voyager 2 nur eine Erholungspause vom Datensenden bis Oktober gönne.

Die beiden Voyagersonden befinden sich aktuell knapp 24 (Voyager 1) und knapp 20 (Voyager 2) Milliarden Kilometer von der Erde entfernt und zählen zu den erfolgreichsten Weltraummissionen überhaupt. Durch verschiedene Kniffe konnten die ursprünglich auf 4 Jahre angesetzten Missionen mittlerweile auf über 45 Jahre Laufzeit ausgedehnt werden. Zuletzt wurde bei Voyager 2 ein Reservestrom angezapft, um die noch operierenden Forschungsinstrumente trotz der schwächelnden Radionuklidbatterie am Laufen zu halten.

Wenn alles gut geht, sollte auch diese Pause kein Ende der Mission von Voyager 2 bedeuten. Auf der interaktiven NASA-Website "Eyes on the Solar System" kann man sich ein Bild von der Sonde, ihrer Position und den enormen Distanzen verschaffen. (syt)