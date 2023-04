NATO-Cyber-Übung: 38 Länder nahmen an "Locked Shields" teil

Seit 2010 führt das NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence (CCDCOE) jährlich eine Verteidigungsübung im Cyber-Raum durch. Die Übung nennt sich "Locked Shields". In diesem Jahr traten mehr als 3000 Teilnehmer aus 38 Nationen in 24 Teams dazu an, Computer vor Echtzeit-Attacken zu schützen und das Treffen taktischer wie strategischer Entscheidungen in kritischen Situationen zu trainieren. Neben der Verteidigung der Systeme mussten die Teams Vorfälle melden, strategische Entscheidungen ausführen und forensische, rechtliche und mediale Herausforderungen lösen.

Bei "Locked Shields" treten angreifende Red Teams gegen die verteidigenden Blue Teams aus NATO-Mitgliedern und Partnernationen vier Tage lang gegeneinander an. In diesem Jahr muss die Übung insbesondere vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gesehen werden. Das erklärt etwa die gestiegenen Teilnehmerzahlen. "Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, wie wichtig die Stärke der Cyber-Verteidigung ist. Die Cyber-Kriegsführung mag nicht so sichtbar sein wie die klassische Kriegsführung, aber sie ist in die Kriegsaktivitäten integriert. Die Ukraine verfügt über starke digitale Kompetenzen, und das hat dazu geführt, dass ihr Staat selbst in Kriegszeiten weiterhin wichtige digitale Dienste bereitstellen kann", sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur zum Auftakt des Cyber-Manövers.

"Locked Shields": Effektivste Cyber-Abwehr

Ein echtes Ranking veröffentlicht die NATO – und auch die Bundeswehr – (bislang) nicht. "Ich weiß, dass viele Leute wissen wollen, wer am Ende die Nase vorn hat. Auch wenn die Punktevergabe ein wichtiger Teil der Übung ist, ist es für uns wichtiger zu sehen, wie die Teilnehmer neue Partner, Mitglieder und Nationen in ihre Teams aufnehmen. Es mag wie ein Klischee klingen, aber bei 'Locked Shields' ist jeder ein Gewinner", äußerte Carry Kangur, der Leiter der Übung.

Dennoch stachen die Teams Schweden-Island, Estland-USA sowie Polen hervor und seien am effektivsten gewesen. Effektive Teams fördern eine enge Zusammenarbeit zwischen ihren strategischen Entscheidungsträgern und Technikern, um alle Elemente eines großangelegten Cyberangriffs anzugehen, erläutert das CCDCOE. Durch ihre Zusammenarbeit könnten sie sicherstellen, dass alle Angriffselemente richtig angegangen würden, was zu einem erfolgreicheren Ergebnis führe.

Der Direktor der CCDCOE, Mart Noorma, ergänzte: "Die Tatsache, dass sich immer mehr Nationen anschließen, zeigt die Qualität und den Wert von 'Locked Shields'. Dank unserer Partner können wir den Trainingsteilnehmern neue technische Herausforderungen und neue Wege anbieten. Die Hauptziele von 'Locked Shields' sind die Bewältigung neuer Herausforderungen, die Anpassung und die Zusammenarbeit". Dem fügte Kungur hinzu: "Es ist ein deutlicher und beeindruckender Qualitätssprung zu verzeichnen. Für uns ist 'Locked Shields' der Höhepunkt der Cyber-Verteidigungsübungen. Die Teilnehmer hatten sich gut vorbereitet und die Zusammenstellung der Teams gut durchdacht. Wie immer haben die Teilnehmer auch für die Organisatoren wertvolle Erfahrungen gesammelt".

Die Bundeswehr führt das Cyber-Manöver auf ihrer Webseite unter "Cyber- und Informationsraum" auf. Dort ist jedoch noch nichts zur diesjährigen Übung zu finden. Antworten auf eine Anfrage von heise online etwa zur eigenen Einschätzung und zu einer Ranking-Position stehen derzeit noch aus.

2019 hatte "Locked Shields" etwa zum Gegenstand, dass eine Untergrundorganisation beim NATO-Mitglied Berylia – natürlich ein Fantasiename – einen Regierungswechsel herbeiführen wollte.

(dmk)