NSA-Whistleblower Edward Snowden beantragt russische Staatsbürgerschaft

Der US-amerikanische Whistleblower Edward Snoden und seine Frau Lindsay Mills haben die russische Staatsbürgerschaft beantragt. Wie er auf Twitter bekannt gibt, planen sie den Schritt, weil sie kein Interesse hätten, von ihrem Sohn getrennt zu werden. Er und seine Frau wollten die US-amerikanische Staatsbürgerschaft beibehalten.

Mills war im Oktober 2014 zu Snowden nach Russland gekommen. Vorige Woche gab sie über Twitter bekannt, schwanger zu sein. Das Kind soll nach Darstellung von Snowdens Anwalt Anatoli Kutscherena im Dezember zur Welt kommen. Ähnlich wie in den USA erwerben Neugeborene die russische Staatsbürgerschaft, wenn sie auf dem Staatsgebiet zur Welt kommen.

"Mit allen amerikanischen Werte erziehen, die wir lieben"

"Lindsay und ich werden Amerikaner bleiben und unseren Sohn mit allen Werten des Landes erziehen, das wir lieben - einschließlich der Freiheit, seine Meinung zu sagen", schreibt Snowden. "Und ich freue mich auf den Tag, an dem ich in die USA zurückkehren kann, damit die ganze Familie wiedervereinigt werden kann."

Snowden lebt seit 2013 im russischen Exil, nachdem er von Hongkong aus Dokumente zu Ausspäh-Aktivitäten der NSA und seines britischen Gegenparts GCHQ an Journalisten gegeben hatte. In Russland heiratete er seine langjährige Partnerin Mills, wie er in seinem Buch "Permanent Record – Meine Geschichte" verriet, das September 2019 auch in Deutschland erschienen ist.

(anw)