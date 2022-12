NTT Data will Inspektionsroboter für Rechenzentren anbieten

Der japanische IT-Dienstleister NTT Data beabsichtigt ab 2023 Inspektionsroboter zur Überwachung in eigenen Rechenzentren einzusetzen und als Dienstleistung für Kunden anzubieten. Die Tests der Roboter in einem Rechenzentrum von NTT Data seien demnach erfolgreich abgeschlossen worden.

Ab April 2023 will NTT Data die Roboter an zunächst 15 weiteren eigenen Rechenzentren-Standorten in Betrieb nehmen, heißt es in dem Bericht von The Register. NTT Data sieht durch den Einsatz der Roboter eine tägliche Entlastung von Mitarbeitern in Rechenzentren von etwa zwei Stunden. Insgesamt sollen sie das Potenzial haben, die Inspektionszeit um 80 Prozent zu verkürzen. Allerdings müssen die Fähigkeiten der Roboter dazu noch mittels Künstlicher Intelligenz (KI) weiter ausgebaut werden, heißt es.

Der Inspektionsroboter von NTT Data bei seiner Arbeit in einem Rechenzentrum.

NTT Data sieht so eine Möglichkeit, den Mangel an qualifizierten Fachkräften begegnen zu können. Betreiber von Rechenzentren können automatische Kontrollen von den Robotern durchführen lassen, was günstiger sei und der Rentabilität der Rechenzentren entgegenkomme.

Fehler erschnüffeln

Die Roboter von NTT Data können sich fahrend in den Rechenzentren bewegen. Zur Kontrolle der Technik in den Racks besitzen sie eine 4K-Kamera und Analysefunktionen. Bei Problemen funken sie Berichte an menschliche Mitarbeiter zur weiteren Kontrolle. Wie The Register schreibt, sind die Fähigkeiten der Roboter allerdings noch recht beschränkt: Sie sollen nicht mehr leisten können als das Simple Network Management Protocol (SNMP), um interne Probleme an Netzwerkelementen festzustellen. Allerdings können die Roboter auch optische Mängel erfassen und Gerüche analysieren, die auf in Entstehung befindliche Schäden hindeuten können.

Zusätzlich besitzen die Roboter zwei Arme mit einer Art Greifer, unklar ist jedoch, ob sie damit auch Objekte manipulieren, etwa Festplatten austauschen, können oder das für die Zukunft geplant ist.

