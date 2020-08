NYPD: Diebe nehmen Apple-Store-Kunden ins Visier

New Yorks Polizeibehörde NYPD hat vor einer Diebstahlserie gewarnt, die auf Apple-Kunden abzielt. Unbekannte würden Einkäufer beim Verlassen von Ladengeschäften des Konzerns beobachten und anschließend in einem günstigen Moment zuschlagen – etwa durch das Klauen der mit einem Logo markierten Einkaufstüte, wie der Lokalsender CBS New York berichtet.

15 Diebstähle in wenigen Wochen

Allein von Ende Juni bis Mitte Juli seien fünfzehn derartige Diebstähle in Manhattan zur Anzeige gebracht worden, teilte das New York City Police Department mit. Zu der Beute zähle etwa auch ein 2400-Dollar-Notebook, das in einer Apple-Tüte steckte – und geklaut wurde, nachdem die Besitzerin den Einkauf in einem anderen Geschäft neben sich abgestellt hatte.

Eine Gruppe an Dieben würde zu diesem Zweck zusammenarbeiten und die Läden des Konzerns auskundschaften, heißt es bei der New Yorker Polizei, die Aufnahmen von Verdächtigen veröffentlicht hat und um Hilfe bei der Identifizierung bittet. Man wolle außerdem verstärkt verdeckt gegen die Masche vorgehen. Apple teilte gegenüber CBS New York mit, man wisse um die Überfälle und rate Kunden zu "Vorkehrungen".

Keine Sicherung bei Neuware

Das Vorgehen der Diebe ist relativ geschickt, denn die gerade gekaufte Neuware ist nicht durch Apples Sicherungssysteme für die Ausstellungsware in den Geschäften geschützt, auf die es Diebe auch immer wieder abgesehen haben. Zudem dürften viele Kunden die gerade gekaufte Hardware noch nicht in Betrieb genommen haben, sodass diese auch nicht durch die in Apples Betriebssysteme integrierte Aktivierungssperre unbrauchbar gemacht wird.

Wurde das Gerät nämlich mit einer Apple-ID in Betrieb genommen, benötigt ein Dieb die Zugangsdaten, um es frisch aufzusetzen und weiter nutzen zu können. In solchen Fällen kommt mitunter gezieltes Phishing zum Einsatz, um dem Besitzer die Zugangsdaten zu entlocken. (lbe)