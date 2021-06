Nach Apple: Microsoft ist nun auch 2 Billionen Dollar wert

Microsoft hat am Dienstag eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar erreicht, nachdem der Wert einer Aktie des Software-Konzerns an der New Yorker Börse um 1,2 Prozent auf 265,51 Dollar angestiegen war. Nach Apple ist Microsoft damit das zweite US-Unternehmen, das die Zwei-Billionen-Dollar-Grenze durchbrochen hat.

Apple hatte den Wert bereits 2020 überschritten. Derzeit ist Apple rund 2,23 Billionen Dollar wert und liegt damit noch deutlich vor Microsoft. Weltweit liegt nur der Erdöl-Konzern Saudi Aramco über der Zwei-Billionen-Dollar-Grenze. Die hatte Saudi Aramco 2019 erreicht. Andere US-Schwergewichte wie Amazon, Google-Mutter Alphabet, Facebook, die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway und Tesla befinden sich ebenfalls auf dem Zwei-Billionen-Dollar-Kurs, konnten die Marke bisher jedoch noch nicht knacken.

Microsofts Erfolgsmodell: die Cloud

Der Aktienkurs von Microsoft hat seit Jahresbeginn um mehr als 19 Prozent zugelegt. Dem Unternehmen kommt dabei zugute, dass in der Corona-Krise das Geschäft mit Cloud-Anwendungen für Unternehmen inklusive Office-Anwendungen weiter angezogen hat. Dies ist auch das Verdienst von Microsoft-Chef Satya Nadella, der Microsoft seit 2014 zum stärksten Anbieter von Cloud-Computing-Software umbaut. Daneben ist Microsoft auch in den Bereichen Automatisierung, Analytik, Künstliche Intelligenz (KI) und Gaming gut aufgestellt.

Offenbar profitiert Microsoft zusätzlich von dem für Donnerstag angekündigten Windows-11-Event, auf dem der Konzern die "Next Generation" seines Betriebssystems vorstellen will. Dabei könnte Microsoft ein Abo-Lizenzmodell einführen.

(olb)