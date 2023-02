Nach ChatGPT: Facebook-Konzern Meta will mit LLaMA bei Chatbots mitmischen

Der Facebook-Konzern Meta will nach dem Wirbel um ChatGPT ebenfalls bei KI-Chatbots mitmischen. Metas auf künstlicher Intelligenz basierendes Sprachmodell soll Forscher dabei in ihrer Arbeit unterstützen, schrieb Gründer und Chef Mark Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag. Die hinter dem geplanten Chatbot stehende Technologie trägt den Namen LLaMA (Large Language Model Meta AI). Ein Meta-Sprecher sagte dem Finanzdienst Bloomberg, das System werde aktuell nicht in Meta-Produkten wie Facebook oder Instagram eingesetzt.

Laut einem am 24. Februar veröffentlichten Paper der Sprachwissenschaftler rund um Guillaume Lample, KI-Forscher bei Facebook, soll LLaMA in den meisten Benchmarks besser als das Sprachverarbeitungsmodell GPT3 und PaLM sein. LLaMA steht Interessierten unter GPLv3-Lizenz auf Github in vier verschiedenen Größen frei zur Verfügung. Nach Angaben von Lample werde für LLaMA öffentlich verfügbare Datensätze verwendet, was die Arbeit "mit Open Source kompatibel und reproduzierbar" mache. Mehr als 92 Prozent des Codes besteht aus der Programmiersprache Python.

KI-Chatbots werden auffällig

Chatbots wie ChatGPT von Open AI wurden mit großen Textmengen darin trainiert, menschliche Sprache zu imitieren. Dabei schätzen sie im Grunde, welches Wort als Nächstes kommen soll. Auf diese Weise bilden sie Sätze und Texte, die auch von einem Menschen stammen könnten. Zugleich zeigte sich in Tests von ChatGPT, dass das Programm auf Fragen manchmal mit falschen Informationen antwortet und im Dialog mit Nutzern ausfällig werden kann.

ChatGPT wurde vom Start-up Open AI entwickelt und Ende vergangenen Jahres veröffentlicht. Inzwischen hatte der KI-Chatbot so schnell wie keine Anwendung die Marke von 100 Millionen Nutzern geknackt. Das animierte zunächst Google mit dem auf Lamda (Language Model for Dialogue Applications) aufbauenden KI-Chatbot Bard und nun auch Meta dazu, mehr von der eigenen jahrelangen Entwicklung von Sprachmodellen mit der Öffentlichkeit zu teilen. Microsoft ging zudem einen milliardenschweren Pakt mit Open AI ein. Inzwischen wurde Micriosofts Suchmaschine Bing ebenfalls mit einer eigenen Version von ChatGPT aufgerüstet, die für Tester offen steht.

