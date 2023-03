Nach Ende von Chatology: Mac-Tool exportiert alle iMessages

Apples iMessage-Datenbank auf dem Mac ist abgeschottet, was dazu führt, dass man sie außerhalb der Nachrichten-App und anderer Apple-Werkzeuge beispielsweise nicht durchsuchen kann. Das Tool Chatology vom Anbieter Flexibits, das diesen Job einst übernommen hatte, wurde mittlerweile eingestellt. Nun hat ein Open-Source-Entwickler Abhilfe geschaffen und auf Github ein kostenloses Terminal-Werkzeug für den Mac publiziert, das die Arbeit erledigt.

Kein offenes Format

Viele Menschen wickeln ihre Kommunikation über Apples Ende-zu-Ende-verschlüsselten Instant-Messaging-Dienste iMessage ab, den es für Mac, iPhone, iPad und Apple Watch gibt. Um die darin anfallenden Inhalte zu sichern, gibt es bislang mehrere Möglichkeiten. So kann man die Funktion "Nachrichten mit iCloud" aktivieren, um die Daten auf Apples Servern zu platzieren und jeweils abzugleichen, wenn man dies wünscht. Alternativ werden iMessages mit einem iPhone- oder iPad-Backup mitgesichert oder per Time Machine vom Mac auf einem externen Medium.

Ein Auslesen erfolgt jedoch stets mit der Nachrichten-App selbst – außer man verwendet Umwege wie die Backup-Ansicht des populären (aber kostenpflichtigen) iPhone-Allzweckwerkzeugs iMazing. Der iMessage Exporter von Christopher "ReagentX" Sardegna macht das nun einfacher. Nach der Installation via crates.io hat man über das macOS-Terminal Zugriff auf das Tool mit zahlreichen Funktionen. Eine grafische Oberfläche gibt es aktuell allerdings nicht, man muss sich also mit den jeweiligen Kommandos auseinandersetzen.

Backup und Diagnose

Der iMessage Exporter kann zunächst einmal alle Inhalte von einem Anfangs- bis zu einem Enddatum aus der iMessage-Datenbank entnehmen und diese dann in Form eines HTML-Dokuments in eine Datei schreiben. Alternativ ist auch ein reiner Textexport möglich. Wer ein PDF generieren will, kann dies allerdings über die Kommandozeile nicht, stattdessen sollte man die Erstellung im Browser vornehmen.

Eine Übersicht aller Features von iMessage Exporter hat Entwickler ReagentX hier zusammengetragen. Das Tool kann auch editierte und nach dem Senden gelöschte Inhalte detektieren (letztere werden aber nicht angezeigt). Multi-Part-Nachrichten sind exportierbar und eine Unterscheidung zwischen iMessages (blau) und SMS (grün) wird vorgenommen. Replies und Effekte sind ebenso einsehbar wie Sticker und Reaktionen. Verschickte Links (neben Websites auch Apple Music und andere Third-Party-Apps) werden mit einer Vorschau versehen. Eine Diagnosefunktion hilft dabei, Probleme in der iMessage-Datenbank frühzeitig zu erkennen. Die Terminal-App ist lauffähig bis hin zur aktuellsten macOS-Version 13.2.1.

