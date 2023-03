Nach Entlassungswelle: Amazon unterbricht Bauarbeiten am zweiten Hauptquartier

Amazon hat die Bauarbeiten an seiner zweiten Zentrale im US-Bundesstaat Virginia pausiert und will die Pläne überarbeiten. Das berichtet das US-Finanzmagazin Bloomberg und erinnert daran, dass der Riesenkonzern erst vor wenigen Wochen angekündigt hat, 18.000 Angestellte zu entlassen. Das Moratorium betrifft demnach jetzt die zweite Phase für das Bauprojekt HQ2 (für Headquarter 2) – Phase Eins sei fast abgeschlossen. Im Juni sollen die ersten Angestellten in den kleineren Gebäudekomplex umziehen, der größere auf der anderen Straßenseite wird demnach nun erst einmal nicht weiter gebaut. Amazon habe der lokalen Gemeinde aber einen konkreten Zeitplan bis 2030 und die Einstellung von Zehntausenden Menschen zugesagt.

Ein Jahr Pause?

Das zweite Hauptquartier von Amazon entsteht in Crystal City im Arlington County, direkt an der Stadtgrenze von Washington D.C. 2018 hatte sich der Konzern für den Standort entschieden. Ursprünglich sollte noch ein weiterer neuer Hauptsitz in New York entstehen. Insgesamt hatten sich mehr als 200 Standorte beworben. Die Pläne für New York hat Amazon aber schon ein Jahr wieder gekippt und dabei Widerstände aus der Lokalpolitik als Begründung vorgebracht. Vor Ort waren viele nicht glücklich über Amazon als neuen Nachbarn und fanden auch die Steuerzusagen überhöht. Eine der Sorgen war auch, dass tausende sehr gut bezahlte IT-Arbeitnehmer das Preisniveau vor allem auf dem Immobilienmarkt in die Höhe schnellen lassen würden.

Amazon hatte den Behörden in Crystal City zugesagt, dort 2,5 Milliarden US-Dollar zu investieren und mehr als 25.000 Menschen einzustellen. Laut Bloomberg hat der Konzern in der Gegend bereits mehr als 8.000 Angestellte und ab Juni sollen die ersten in das fast fertiggestellte Gebäude am Metropolitan Park einziehen. Direkt gegenüber sollen aber eigentlich drei Gebäude mit jeweils 22 Stockwerken sowie der Spiralturm "Helix" gebaut werden. Die Genehmigung für den Komplex hat die Stadtverwaltung demnach im April gegeben und als die wichtigste überhaupt bezeichnet. Eigentlich habe die Grundsteinlegung im ersten Quartal dieses Jahres erfolgen sollen, einen neuen Termin gibt es nicht. Möglich sei eine Verschiebung um ein Jahr. Da im ersten Gebäude 14.000 Menschen arbeiten könnten, habe Amazon Zeit.

Erst Mitte Januar hat Amazon die größte Kündigungswelle der Konzerngeschichte angekündigt, weltweit sollen 18.000 Stellen abgebaut werden. Als Grund hat der Konzern geplante Kostensenkungen in vielen Bereichen genannt. Insgesamt arbeiten für Amazon 1,5 Millionen Menschen weltweit, relativ gesehen ist die Entlassungswelle also kleiner, als bei anderen IT-Konzernen. Trotzdem haben die Sparmaßnahmen auch bereits weitere Folgen. Laut Bloomberg sind auch zwei Bauprojekte in der Nähe des eigentlichen Hauptquartiers in Seattle und in Nashville im US-Bundesstaat pausiert worden. Dort würden die Baupläne überarbeitet.

(mho)