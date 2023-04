Nach Erfolg von "Squid Game": Netflix investiert 2,5 Milliarden in Südkorea

Netflix will mehr Inhalte aus Südkorea streamen. Der US-Streamingdienst will dafür 2,5 Milliarden US-Dollar in Südkorea investieren, kündigte CEO Ted Sarandos nach einem Treffen mit Südkoreas Präsident Yoon Suk-yeol an. Es handele sich um die doppelte Summe der Investitionen, die Netflix seit 2016 in den südkoreanischen Markt gesteckt hat.

Motiviert ist diese Entscheidung durch den kommerziellen Erfolg verschiedener Serienproduktionen aus Südkorea, allen voran die Serie "Squid Game". Die Thriller-Serie des südkoreanischen Regisseurs Hwang Dong-hyuk kam im September 2021 zum Streaming-Dienst und brach alle Rekorde: "Squid Game" wurde dabei unter anderem die erste Serie überhaupt, die innerhalb der ersten 28 Tage auf der Plattform die 100-Millionen-Marke geknackt hat.

"Squid Game" erzählt die Geschichte von verschuldeten Menschen, die in tödlichen Kinderspielen gegeneinander antreten. Den Gewinnern winkt ein hohes Preisgeld, den Verlierern droht der Tod. Netflix arbeitet gemeinsam mit Hwang Dong-hyuk an einer zweiten Staffel, außerdem hat der Streaming-Dienst ein umstrittenes Reality-Format um die Regeln der Serienvorlage produziert.

"Großes Vertrauen in Kreativindustrie"

"Wir haben großes Vertrauen, dass die südkoreanische Kreativindustrie weiterhin großartige Geschichten erzählen wird", sagte Sarandos nach dem Treffen mit Yoon Suk-yeol. Der südkoreanische Präsident ist derzeit auf US-Reise, wo er sich unter anderem mit US-Präsident Joe Biden treffen möchte.

Neben "Squid Game" feierte mit der Fitness-Realityshow "Physical 100" zuletzt eine weitere südkoreanische Produktion Erfolge auf Netflix. In welche Formate die kommenden Netflix-Investitionen gesteckt werden sollen, geht aus der Mitteilung des Streamingdienstes nicht hervor.

(dahe)