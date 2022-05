Nach ISS-Mission: Astronaut Matthias Maurer und die Crew-3 zurück auf der Erde

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer und Raja Chari, Thomas Marshburn sowie Kayla Barron von der NASA sind am Freitagmorgen zurück auf die Erde gekommen. Ihre Raumkapsel Endurance wasserte um 6:43 MESZ vor der Küste Floridas, wo sie an mehreren Fallschirmen hängend mitten in der Nacht angekommen war. Zusammen haben die vier die sogenannte Crew-3 gebildet und waren seit dem 11. November auf der Internationalen Raumstation ISS. Maurer wird nun nach Köln fliegen, wo er medizinisch untersucht werden wird. Bereits am späten Abend soll er in Deutschland ankommen – auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn.

"Der Weltraum-Traum lebt weiter"

Die vier an Bord ihrer Raumkapsel kurz nach der Wasserung im Golf von Mexiko. (Bild: NASA/Aubrey Gemignani)

Wenige Tage nach der Ankunft der Crew-4 mit der Italienerin Samantha Cristoforetti hatten sich Maurer die und die drei anderen am Donnerstag von der ISS verabschiedete. Ihr Flug zurück zur Erde dauerte dann rund 24 Stunden. "Es waren sechs herausragende Monate hier auf der Raumstation", hatte Maurer bei einer offiziellen Verabschiedungszeremonie am Mittwoch an Bord der ISS gesagt: "Es ist das Ende einer sechsmonatigen Mission, aber der Weltraum-Traum lebt weiter." Marshburn hatte von einem interessanten Tag gesprochen, wir "haben unsere letzten Fotos und unsere letzten Sachen zusammengesammelt und uns darauf vorbereitet, nach Hause zu kommen". Danach übergab er das Kommando über den Außenposten der Menschheit an den russischen Kosmonauten Oleg Artemjew.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Für Maurer war es der erste Aufenthalt auf der ISS. Während seines Aufenthalts hat er über 35 europäische Experimente betreut, bilanziert die Europäische Weltraumagentur ESA. Er war der zwölfte Deutsche im Weltraum, so alt wie der 52-Jähriger war davon aber noch keiner bei seinem Erstflug. Nun freut er sich aber wieder auf die Erde und unter anderem auf einen frischen Salat, hatte er noch gesagt.

(mho)