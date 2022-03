Nach Kritiksturm: Strava speichert wieder alle Aktivitäten in Apple Health

Der Fitnessdienst Strava hat eine einschneidende Änderung bei der Unterstützung von Apple Health zurückgenommen. Alle bei Strava hochgeladenen Aktivitäten sollen ab sofort wieder in Apple Health verzeichnet werden, wie der Dienst gegenüber betroffenen Nutzern mitteilte. Auch in Health fehlende Aktivitäten der "letzten Tage" werden angeblich nachgetragen. Der Dienst entschuldigte sich dadurch ausgelöste "Unannehmlichkeiten und Frustration".

Zwift, Garmin und viele mehr betroffen

Strava hatte Ende vergangener Woche ohne Ankündigung die Apple-Health-Integration radikal zusammengestrichen: Aktivitäten wurden seitdem nur noch dann in der iPhone-Fitnessdatenbank hinterlegt, wenn sie mit der Strava-App selbst oder über die Apple Watch aufgezeichnet wurden. Die Änderung wurde lediglich in einem Support-Dokument verzeichnet.

Alle anderen Trainingseinheiten, die Strava aus Dritt-Apps respektive von anderer Hardware einlesen kann, wurden nicht länger an Health weitergegeben. Betroffen davon waren unter anderem populäre Dienste wie Zwift, Peloton, TrainerRoad oder auch Geräte von den Herstellern Garmin, Coros und Wahoo.

Der Schritt wurde still, serverseitig und ohne Vorwarnung vorgenommen. Viele Nutzer wunderten sich daraufhin über ihre in Apple Health plötzlich fehlenden Aktivitäten. Besonders für Apple-Watch-Nutzer war die Änderung ebenso auffällig wie irritierend: Sind die Workouts nicht in Health gespeichert, werden diese nicht den eigenen Aktivitätszielen zugerechnet und tragen nicht länger zum Schließen der drei Aktivitätsringe bei – eine Kern-Fitness-Funktion der Apple-Uhr war damit beeinträchtigt.

Aktivitätsdubletten in Health als Problem

Als Grund für die überraschende Änderung verwies Strava auf mögliche Dubletten der Einträge in Apple Health. Sie entstehen, wenn eine App die Aktivitäten des Nutzers sowohl an Strava als auch selbst an Health meldet – je nach Konfiguration dürfte das häufig vorkommen. Man werde nun nach einem besseren Weg zur Vermeidung von Dubletten suchen, betonte Strava.

