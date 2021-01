Nach Nutzeransturm: Messenger Signal führt neue Funktionen ein

Der verschlüsselnde Messenger Signal will in den kommenden Tagen ein Update verbreiten, das die Möglichkeit bietet, im Chat verschiedene Hintergründe einzustellen und animierte Sticker zu verwenden. Außerdem sollen Nutzer in einem neuen About-Feld ihres Profils Informationen über sich eintragen können. Darüber hinaus werden neue Funktionen für iOS-Nutzer eingeführt: Diese werden Einstellungen zu automatischen Downloads vornehmen und Vollbild-Profil-Fotos wie in der Android-Version benutzen können.

Gerade bekommt Signal zahlreiche neue Nutzer: Viele wechseln von WhatsApp, da der Dienst die Zustimmung zu seiner neuen Datenschutzrichtlinie erzwingt, in der es heißt, dass Daten an andere Facebook-Dienste weitergereicht werden. Die Möglichkeit zur Weitergabe gilt mit der Einschränkung, dass diese nicht für Werbung genutzt werden dürfen, allerdings zu Analysezwecken.

Der Hamburger Datenschutzbeauftragte Johannes Caspar betonte, dass für den Nutzer „überaus unbestimmt und intransparent“ ist, wie die Zusammenarbeit und der Datenaustausch im Konzern aussieht, da neben der Einschränkung trotzdem in der Datenschutzerklärung Marketingzwecke erwähnt werden. "Das Ziel von Facebook, die Daten der Nutzer unternehmensübergreifend zu verwenden, kann weder durch ein Konzernprivileg, das die DSGVO nicht kennt, noch durch eine Einwilligung der Nutzer gerechtfertigt werden."

Lesen Sie auch Wie ich von Whatsapp zu Signal wechselte (Nützes Gedöns VI.)

Siehe dazu auch:

Signal: Download schnell und sicher von heise.de

(tdi)