Nach Stadia-Aus: Jade Raymond entwickelt mit "Haven" Playstation-Spiel

Jade Raymond hat ein neues Entwicklerstudio gegründet: Die bekannte Spieleentwicklerin hat in Montreal ein unabhängiges Team zusammengestellt, das teilweise aus früheren Kollegen Raymonds bestehen soll. Es trägt den Namen "Haven Entertainment Studios".

Raymond kündigte ihr neues Studio im Playstation-Blog an. In dem Eintrag bedankt sie sich für Sonys Unterstützung und schreibt, das erste Spiel des Studios werde für die Playstation erscheinen. Es ist zwar nicht eindeutig die Rede davon, dass dieses Spiel ein Exklusivtitel wird, die Ankündigung im Sony-Blog legt diesen Verdacht aber nahe.

Woran Haven arbeitet, wie viele Mitarbeiter das neue Studio zählt und wann sein erstes Spiel auf den Markt kommen könnte, ist unklar. Raymond schreibt im Blog-Eintrag lediglich, sie habe auch in den schwierigen vergangenen Monaten ihre Motivation für die Spieleentwicklung nicht verloren. Ihren früheren Arbeitgeber Google, der die von Raymond geführten Stadia Games & Entertainment Studios vor wenigen Wochen überraschend geschlossen hat, erwähnt Raymond nicht.

"Brillante Visionärin"

Auch wenn das Kapitel Google für Raymond erfolglos war, blickt die bekannte Entwicklerin auf eine illustre Karriere in der Spielebranche zurück: Die Kanadierin war lange beim französischen Publisher Ubisoft tätig und hat unter anderem die ersten "Assassin's Creed"-Spiele produziert. Bevor sie die Stadia-Entwicklerstudios führte, war sie außerdem bei Electronic Arts angestellt. Raymond arbeitet mittlerweile seit 25 Jahren in der Branche und wird von Kollegen als "brillante Visionärin" beschrieben.

Nach der Bethesda-Übernahme durch Microsoft kämen Sony neue Exklusivspiele gelegen: Mit hochwertigen Marken wie "Fallout", "Elder Scrolls" und "Doom" könnte Microsoft den bislang bei Exklusivspielen so übermächtigen Konkurrenten Sony zum ersten Mal seit Jahren unter Druck setzen. Dass auch unabhängige Studios Exklusivspiele für Playstation entwickeln, ist nicht ungewöhnlich. Manchmal kauft Sony langjährige Exklusivpartner schließlich ein – so geschehen etwa mit Sucker Punch Productions ("Ghost of Tsushima") und Insomniac Games ("Marvel's Spider-Man").

(dahe)