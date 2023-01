Nach Twitter-Wechsel: Aktivität der Nutzer auf Mastodon geht zurück

Die Zahl der aktiven Nutzer auf Mastodon geht seit dem Höhepunkt stetig zurück. Einem Bericht zufolge sind die Aktivitäten um mehr als 30 Prozent gesunken. Während Anfang Dezember noch 2,5 Millionen Nutzer aktiv gewesen sein sollen, seien es in der vergangenen Woche nur noch 1,8 Millionen Tröter gewesen, das berichtet The Guardian unter Bezug auf Statistiken von Mastodon selbst.

Der richtige Ort im sozialen Netz

Der alternative Kurznachrichtendienst besteht aus mehreren sogenannten Instanzen und setzt für die Erstellung eines Accounts und das Auffinden anderer Nutzer, die auf unterschiedliche Instanzen verteilt sein können, etwas Einarbeitung voraus. Die Bedienung des zentralen Twitters sei entsprechend einfach, so die Social-Media-Expertin Meg Coffey. Man öffne die Twitter-App oder -Website, "tippt einige Wörter ein und das war's". Coffey vergleicht Twitter mit einer einfachen SMS-Plattform.

Coffey sei The Guardian zufolge ein großer Fan des Stummschaltens und Blockierens, so sei Twitter für sie "ein wundervoller Ort". Sie könne jedoch die Menschen verstehen, die auf der Suche nach einem weniger toxischen und verletzenden Ort sind.

Dass Mastodon nicht unbedingt der richtige Ort für Harmonie-Suchende ist, erfuhren im vergangenen Dezember auch die Raspberry Pi-Macher. Dabei ging es lediglich um einen Mitarbeiter, der zuvor als Polizist arbeitet und auf Mastodon Verschwörer auf den Plan rief. Nicht das Netzwerk und deren Struktur machen einen Ort aus, sondern die Nutzer.

Mastodon in Deutschland weitestgehend unbekannt

Bevor Elon Musk Twitter nach anfänglichen Querelen Ende Oktober 2022 schließlich übernahm, hatte Mastodon demzufolge "lediglich" 500.000 Nutzer. Mitte November seien bereits etwa 2 Millionen Mastodon-Konten angelegt worden und zum Höhepunkt täglich 130.000 neue Nutzer hinzugekommen. Dem "Mastodon Users"-Account zufolge – ein Bot, der nach eigenen Angaben alle bekannten Instanzen einschließt – gibt es aktuell über 9 Millionen Nutzerkonten auf Mastodon.

Dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov zufolge haben in Deutschland 80 Prozent der über 18-jährigen Befragten bis Oktober 2022 noch nie etwas von Mastodon als Alternative für Twitter gehört. Demnach haben etwa 16 bis 18 Prozent der Deutschen zwischen 18 und 44 Jahren einen Account auf Mastodon – in der Altersgruppe fiel die Bekanntheit des dezentralen Kurznachrichtendiensts am höchsten aus. Aber auch bei den bis 44-Jährigen gaben zwischen 62 und 71 Prozent an, noch nie etwas von Mastodon gehört zu haben.

(bme)